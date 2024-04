El último programa de MasterChef ha contado con dos bajas. La de David, por decisión de los jueces, y la de Tamara, por voluntad propia. La aspirante decidió en la quinta entrega de esta temporada abandonar el concurso ya que no se sentía del todo "cómoda con la situación y la experiencia".

Estas palabras fueron el comienzo del comunicado de su abandono ante los jueces y demás aspirantes. "Creo que muchos de mis compañeros se lo merecen más y no me veo en la final. Me voy", expresó de manera contundente Tamara, lo que provocó caras de sorpresa en sus compañeros.

"¿Qué te vas?", le preguntó Pepe Rodríguez, a lo que ella respondió afirmativamente. "No me siento a gusto. Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría, constantemente estoy nerviosa, en tensión. Al final todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta", detalló la ya exconcursante.

Tras estas palabras, Jordi Cruz se dirigió a ella de manera tajante: "Pepe te está haciendo preguntas, pero yo no te haría ninguna. Solo te diría 'muy bien, chao. Le has quitado la oportunidad a gente". "Yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien. Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros. Con todo el cariño del mundo, lo lamento muchísimo", fue lo último que dijo Tamara en su alegato.

"Muy bien, chao. Su delantal y su puerta", le reclamó Jordi Cruz. La exaspirante se limitó a devolver el mandil y expresó un último "gracias" a la vez que se iba de las cocinas.

La actitud por parte de los jueces, en especial la de Jordi Cruz, ha sido criticada en las redes sociales, que se han volcado con Tamara y su decisión. La ministra de Sanidad, Mónica García, está entre las personas que han mostrado su indignación a través de X, antiguamente Twitter.

"No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente. Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos", ha apuntado la también portavoz de Más Madrid en un mensaje.

A ella se suman cientos de usuarios que también han querido reflejar su enfado y decepción con el programa. "Es absolutamente intolerable", "Habéis perdido un seguidor", "Esa soberbia me hierve la sangre" o "Impresentable la actuación", son algunas de las reacciones.