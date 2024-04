La triste expulsión de 'MasterChef' que emociona incluso a Samantha Vallejo-Nágera: "Me apetece darte un abrazo"

La doble ración de MasterChef durante la semana, hizo que los espectadores también sufrieran el doble con dos expulsiones. Celeste, David, Alberto, Samya, Gonzalo, Pulga y Maicol se enfrentaron entre ellos en un complicado reto.

Los aspirantes cocinaron junto a cocineros reconocidos en redes sociales, como Álex Chía, Oriana Severino, Patricia Tena o Roberto Bosquet. "Solo podrán responder sí o no a vuestras preguntas", explicó Pepe Rodríguez.

Tras la divertida, pero complicada prueba, en la cata, el postre de David fue el peor. "Entró en un bucle de inseguridad", le justificó Verónica, la cocinera que le ayudó. "A mí me parece que está hecha con amor", añadió optimista la mujer.

A pesar de todo, la tarta de pera no convenció al jurado. "Las peras no están hechas, no hay base de la tarta. Esto son peras con caramelos", señaló Jordi Cruz. "No he estado a la altura", se lamentó el aspirante.

Finalmente, fue David quien no continuaría en las cocinas de RTVE."Se va el que patina, y ese he sido yo hoy", asumió con pena. La tristeza invadió a todos en el plató, incluida Samantha Vallejo-Nágera: "A mí no me suele dar pena nadie, pero me apetece darte un abrazo". Pepe Rodríguez también se echó a llorar, al igual que muchos compañeros.

"Me lo he pasado en grande. Nunca ha sido mi fuerte recibir muestras de afecto y cuando las recibo me emociono" @davidmchef12 https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/TflIgv6etq — MasterChef (@MasterChef_es) April 24, 2024

El exlegionario no se marchó sin antes enviar un mensaje a todas las personas que, como él, sufrían una crisis mental: "Siempre tenéis que vibrar alto. Y si veis el vaso medio vació, lo llena, porque no lo va a hacer nadie por ti".