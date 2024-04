Esmeralda, en 'First Dates': "Detesto que los hombres me traten como un premio"

"¡Qué forma de entrar tan elegante, tan apabullante, tan exuberante!", exclamó Carlos Sobera cuando vio cruzar las puertas de First Dates este miércoles a Esmeralda.

La soltera comentó en su presentación que "me duermo con mi pintalabios y me levanto con mi pintalabios, es algo propio. No me gusta vestirme mal".

Y le dijo al presentador que "es importante cuidarse, ya que si te descuidas en el físico, también lo haces por dentro, estás mal por dentro, te descuidas por fuera. Hay que ser equitativo".

Esmeralda, en 'First Dates'. MEDIASET

"Me gustaría que mi cita fuera un chico con inteligencia emocional, empatía, respetuoso y leal, que respete mis límites, porque he estado con hombres machistas, obsesionados, celosos... que me trataban como un premio y eso, lo detesto", aseguró la comensal.

Su cita fue David, un aficionado a la filosofía estoica y a la psicología cognitiva: "Pocas cosas me afectan demasiado y me considero una persona serena, con paz".

Nada más saludar a Esmeralda, el soltero admitió que "la he mirado un poco el pecho porque es una mujer exuberante, que se cuida y muy espectacular".

Durante la cena hablaron de sus aficiones y sus antiguas relaciones, pero también tuvieron tiempo para hablar de sexo: "Primero viene el coqueteo, luego la seducción y luego viene, el meter mano", comentó el toledano.

Cuando llegó el momento de pagar, ella se preocupó más por su escote que por sacar la cartera con el dinero, así que fue David el que la invitó a cenar en el restaurante del amor de Cuatro.

Al final, el toledano sí que quiso tener una segunda cita con Esmeralda: "Me gusta mucho en el apartado físico y también tenemos temas en común". Ella, por su parte, coincidió con David y admitió que le gustaría volver a quedar: "Me encantó la cita".