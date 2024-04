Nacho, en 'First Dates': "Sé que soy guapo, no me cuesta ligar"

Nacho llegó este lunes a First Dates piropeando a Carlos Sobera: "Eres más guapo en persona", le dijo el alicantino al presentador, que bromeó con él: "¿Me estás tirando los tejos?".

Ya en la barra, el conductor del programa le preguntó al soltero cómo le había ido en el amor: "Siempre se me ha dado bien ligar, sé que soy guapo", admitió.

"En la noche no me va mal, he estado varias veces pillado, pero no he tenido suerte porque la adolescencia me ha tenido un poco loco. No obstante, he catado 200 lenguas, sé del tema", comentó entre risas.

Nacho y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

También le contó a Sobera que "estoy opositando para ser Policía Nacional, pero si finalmente no lo consigo, daría mi vida por ser famoso en televisión".

Su cita fue Nerea, que se definió como un "culo inquieto", ya que le gustaba mucho bailar: "A mí me pones un poco de música, y se me mueve solo", confesó.

"Físicamente, es un partidazo, es un Real Madrid-Barça, está muy bien. Al final, está como yo. La cosa está igualada", comentó Nacho al ver a la valenciana. Ella, en cambio, aseguró que "le veo en una discoteca y ya puedo llevar copas encima...".

Nacho y Nerea, en 'First Dates'. MEDIASET

Ya en la mesa, ambos confesaron su pasión por la noche: "Salgo más que el camión de la basura", admitió el opositor, provocando las risas de su cita.

"He estado con un montón de mujeres, pero si quitas los cracos, la cifra baja considerablemente", afirmó el alicantino, pero ese comentario no le gustó a Nerea.

"Mi sueño es ir a La isla de las tentaciones de tentador", confesó el comensal, que le propuso a su pareja de la noche salir a tomar algo después de la cena: "Vale, pero invitas tú", le contestó.

Nacho y Nerea, en 'First Dates'. MEDIASET

"Yo nunca pago. En mi cabeza me gustaría ser gigoló, entro en la discoteca vestido de bombero, saco la manguera y tiro para delante. Te pagan y te vas para casa. Cobrar por tu cuerpo, no hay nada mejor", aseguró.

En el momento de pagar la cuenta, Nacho le propuso a Nerea jugarse la invitación a piedra, papel o tijera. El alicantino perdió, entonces le dijo a la joven que había llevado 20 euros y que no podía invitarla: "Para tu casa, chaval", dijo ella.

Al final, él sí que quiso tener una segunda cita con la valenciana: "Me ha parecido una chica interesante". Pero Nerea, en cambio, prefirió no volver a quedar: "No me preocupa, mañana salgo y ya está", concluyó Nacho.