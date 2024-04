Así fue la relación de Lidia Torrent y Matías Roure de 'First Dates': ¿cuándo y por qué lo dejaron?

Lidia Torrent y Matías Roure se conocieron en First Dates en 2016, cuando comenzó a emitirse el programa en Cuatro y ambos formaban parte del staff junto a Carlos Sobera, las gemelas Marisa y Cristina Zapata, y Yulia Demoss. Ella era una de las camareras y él, el barman del restaurante más famoso de la televisión. "Lidia al principio me caía mal. Nos caíamos mal porque estábamos todo el día juntos y saltaban chispas", llegó a afirmar el argentino.

Pero pasaron del odio al amor, y en 2017 comenzaron su relación de pareja, demostrando que cuando al amor está en el ambiente, como le sucede a los comensales de First Dates, al final, surge la pasión.

La separación después de tres años

Dos años después de comenzar su relación, en 2019, la camarera y el barman decidieron dejar de ser pareja y tomar caminos separados, incluso Torrent abandonó el programa al volver de su baja por maternidad.

Mensajes por redes

Ambos anunciaron su ruptura por redes sociales. "Hay caminos que se cruzan y otros que se separan, nuestra historia fue bonita Lidia Torrent. Gracias. Sé feliz", escribió el argentino a modo de despedida.

La barcelonesa, por su parte, no citó al barman cuando escribió: "Te quema el ego, no el desamor. La hipocresía en el amor aparece cuando uno no quiere perder aquello que no está dispuesto a cuidar".

A pesar de esas palabras, ellos siempre han declarado que tienen una buena relación, como demostraron durante las emisiones de First Dates tras dejar de ser pareja.

"A pesar de la relación que tuvimos somos compañeros de trabajo, somos familia, somos amigos y lo bueno que le pase tanto a ella como a mí, a mis compañeros de trabajo, me pasa a mí. O sea, lo disfruto", comentó Roure en su momento.

Laura Boado, Matías, Roure, Carlos Sobera y Marisa y Cristina Zapata, el equipo de 'First Dates'. CUATRO

Sobera les puso en un compromiso

En mayo de 2022, una comensal de First Dates se llevó a un ex para buscar novio al restaurante más famoso de la televisión, ya que admitió que nadie mejor que su expareja y padre de sus hijos para aconsejarla en el amor, pero también dejó caer que una tercera persona podía hacer resurgir su pasión.

Intrigado por la situación, Sobera le preguntó al staff del programa de Cuatro (las gemelas Zapata, Torrent y Roure): "¿Es buena idea buscar el amor acompañado de tu ex? ¿Vosotros lo haríais?".

Lidia Torrent, en 'First dates'. MEDIASET

Cristina y Marisa le dijeron que no había necesidad de hacer eso y que no lo harían. Entonces el presentador miró a la camarera y le preguntó: "¿Y tú?".

Torrent, con una sonrisa, le respondió: "Aunque acabes bien, me parece violento, para mí. Yo pienso en mis exparejas y…". En ese momento, el argentino intervino.

"Ahora entiendo por qué no me atendiste...", señaló el barman. Sobera, al ver la cara de circunstancias de su compañera, intentó excusarla diciendo que "últimamente ha estado muy liada".

Roure admitió que era cierto y añadió: "Y lo que va a estar...", refiriéndose a la futura niña que tendrá Torrent junto a su actual pareja, Jaime Astrain. "Esto está creciendo", concluyó la camarera acariciándose la tripa.

Matías Roure, en 'First Dates'. MEDIASET

Sus vidas en 2024

En la actualidad, Torrent mantiene una relación con el exfutbolista y concursante de Baila como puedas Jaime Astrain, con el que tuvo a su primera hija, Elsa, en octubre de 2022.

Lidia Torrent y Jaime Astrain en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. JUAN NAHARRO / GETTY IMAGES

Roure, por su parte, no tiene pareja conocida: "Estoy enamorado de la vida, siempre, siempre... Pero bien, muy feliz, feliz y contento con el viaje que estoy disfrutando", afirma.