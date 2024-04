Vuelve a 'First Dates' Marga, la comensal que se hizo viral porque Pablo Iglesias le escribió un tuit para darle las gracias por defenderle

"La gente se cree que soy radical, pero la realidad es que solo soy radical con la estupidez, eso sí que es cierto", afirmó Marga en su presentación este miércoles en First Dates.

"La mujer viral por excelencia del programa", exclamó Carlos Sobera al recibirla en la puerta. "Poca gente habrá conseguido que Pablo Iglesias le ponga un tuit dándole las gracias", añadió el presentador.

En la barra recordaron la anterior visita de la madrileña, en la que salió en defensa del entonces vicepresidente del Gobierno: "Pablo Iglesias me puso en un tuit: 'Gracias señora Marga'. Y a partir de ahí la conversación se convirtió en viral y trending topic", afirmó la soltera.

Marga y Carlos Sobera, en ‘First Dates’ MEDIASET

Aunque ese éxito en redes no le había servido para encontrar el amor, le explicó a Sobera que había ido al programa buscar a alguien "con sentido del humor porque esas son las personas más inteligentes".

"Tengo el corazón más que partido y pisoteado, por lo que ahora soy muy prudente. En cuanto a gustos, puedo parecer un poco de la otra acera política porque me gusta la gente bien vestida, me fijo mucho en los zapatos".

Pedro, en ‘First Dates’. MEDIASET

Su cita fue Pedro, un técnico de explotación jubilado, con alma de rockero: "Me gustan todos los rockeros, empezando por Elvis Presley". Rápidamente, la pareja pasó a la mesa para conocerse mejor y descubrir si surgía la atracción entre ellos.

Nada más comenzar la cena, Marga fue directa al grano: "Tengo que hacerte una pregunta que, espero que no te moleste. La política es una de mis aficiones y no soy, digamos, muy conservadora, soy de izquierdas y anticlerical al 100%. ¿Qué orientación política tienes tú?".

Pedro le contestó: "Soy un hombre progresista de izquierdas". El resto de la velada continuó girando en torno a la política, pues Marga, buscando continuamente la polémica, no dio oportunidad de cambiar de tema.

Aunque en principio pudiera parecer que ambos comensales compartían una misma ideología, resultó que estaban bastante alejados en cuanto a formas de entender la vida.

Pedro y Marga, en ‘First Dates’. MEDIASET

"Parece que viene con un discurso de izquierdas preparado. Se ha hecho un guion con sus preguntas y respuestas, pero no veo ninguna acción de reflexión por su parte. No me convence ni me atrae nada, nunca me fijaría en ella fuera de aquí", señaló el madrileño.

A pesar de que no parecían congeniar lo más mínimo, ambos decidieron pasar a tomar el postre en el reservado y aprovechar para bailar un poco para acercar posturas.

Pedro y Marga, en ‘First Dates’. MEDIASET

Al final, Marga sí que quiso tener una segunda cita con Pedro: "Repetiría porque me ha parecido un hombre muy educado, respetuoso y agradable".

Pero él, en cambio, prefirió no volver a verla: "Busca otro tipo de persona, creo que no me ajusto a su forma de entender la vida". La madrileña no quedó satisfecha con la decisión de su cita, y exclamó: "Tu decisión me parece completamente injusta".