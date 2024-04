Cuántas bodas y bebés son fruto de 'First Dates': casi 20.000 solteros y solteras han pasado por el programa

En abril de 2016 se estrenó en Cuatro un innovador formato en el que solteros acudían al programa a una cita a ciegas en busca del amor y de una pareja. Se llamaba First Dates.

Mucho ha cambiado el plató y los comensales son más diversos, pero los que no se han marchado y siguen desde el primer día junto a Cupido en busca de repartir amor son Carlos Sobera, Matías Roure y las gemelas Marisa y Cristina Zapata.

El programa producido por Warner Bros. ITVP España (responsable también de Mental Masters o Supernanny) para Mediaset continúa recibiendo a personas de toda la geografía española y de todas las edades que quieran buscar pareja.

Ocho años en números

En los ocho años que lleva en emisión First Dates en Cuatro, el programa de Carlos Sobera ha tenido 1.900 entregas en las que se ha vivido más de 9.500 citas.

A lo largo de este tiempo, el programa ha recibido a más de 19.000 solteros deseosos de encontrar el amor, de los que han surgido 10 bodas de parejas que se han conocido en el restaurante. Además, del amor de esas parejas, han nacido 12 bebés.

Joaquín y Ángela, en 'First Dates'. MEDIASET

Carlos Sobera hace balance

El presentador vasco lleva desde el primer día recibiendo a comensales a las puertas del restaurante: "First Dates ha sido el programa que más satisfacciones me ha dado", admite.

"Pero no solo por motivos de éxito o audiencia, que también, porque ha tenido un comportamiento brutal, sino porque, probablemente, no hay nada más reconfortante que echar una mano a personas que buscan algo tan esencial como es el amor, la compañía o acabar con su soledad y ves cómo depositan su confianza en tu equipo o en ti para que les consigas ese sueño", señala Sobera.

Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

También destaca que "tengo un profundo respeto por todos aquellos solteros que se acercan a la tele, un medio que les resulta desconocido, a exponerse y abrirse de una forma generosa, dando lo mejor de sí mismos y procurando colaborar en todo".

"Mi relación con ellos es muy humana, con conversaciones desde la naturalidad para tranquilizarles, relajarles y ver qué se puede hacer para conseguir su sueño de encontrar una pareja para toda la vida", asegura.

Para concluir, el conductor del programa de Cuatro afirma que "Soy muy feliz en First Dates y me siento tremendamente privilegiado. Ha sido un regalo absoluto en mi carrera profesional que me llegó en un momento que necesitaba hacer cosas distintas y hacer cosas por la gente, por eso estoy tan feliz".

Carlos Sobera, en el especial de 'First Dates' de San Valentin 2024. TELECINCO

Lo más visto de Cuatro

Sin duda alguna, First Dates es uno de los programas insignia de Cuatro, lo que le ha hecho convertirse en el formato que más audiencia acumula del canal de Mediaset.

Cuenta con una media de 1.170.000 espectadores (8,7% de share), lo que le hace superar a rivales tan fuertes como Wyoming y El Intermedio o Cifras y letras con Aitor Albizua. Solo le supera Pablo Motos con El Hormiguero en la franja de access prime time.

Además, First Dates también ha obtenido el reconocimiento de la crítica, que le ha distinguido con el Premio Radio Televisión al Mejor Programa de Entretenimiento en 2018 o el Premio Andalucía Diversidad, también en 2018, entre otros galardones.