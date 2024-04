Tamara pone al límite al jurado y a sus compañeros en 'MasterChef': "No me gusta rodearme de cerdos, no sé qué hago aquí"

De origen ruso, consultora financiera y según afirma, apasionada de la naturaleza, no le gustan los cerdos. Al menos eso es lo que ha dicho Tamara, una de las concursantes más polémicas de MasterChef 12, que no ha dudado en enfrentarse al jurado ni en faltar al respeto a sus compañeros.

Enfadada por haber tenido que ir a una prueba de eliminación, según ella por culpa del mal trabajo como capitán de Maikol en la prueba de exteriores, la concursante dejó claro su desinterés por dedicarse a la cocina.

"¿Te ves tú en la final?", le preguntaba Pepe Rodríguez, a lo que Tamara contestaba claramente que no. "¿Y qué haces aquí?", insistía el miembro del jurado y como la concursante contestaba con un "no lo sé", Pepe le cuestionaba de nuevo: "¿Qué haces deambulando por aquí?".

"Por vivir la experiencia", decía Tamara, ante el enfado de sus compañeros, como Pulga, que saltaba: "Pues se ha dejado a 30.000 personas fuera", decía en referencia a las personas que se presentaron al casting y no llegaron a entrar.

"¿Te dedicarías a la cocina?", le interrogaba Pepe, que añadía con enfado: "Me interesa saber todo esto, será más fácil cuando tenga que expulsar a alguien...".

"No me dedicaría a la cocina ni loca. Ni loca montaría un restaurante, porque es un trabajo muy duro y son muchísimas horas. Yo tengo un marido, un hijo y una vida que vale muchísimo más que dejarme la vida en un restaurante", decía Tamara, que sin embargo sí se dedicaría "a otro modelo de negocio que esté relacionado con la hostelería", y donde tuviera a gente trabajando para ella.

Fue entonces cuando Jordi Cruz tomaba la palabra, más enfadado aún. "En 12 años que llevamos haciendo MasterChef es la declaración de intenciones más negativa que he escuchado. Estás hablando con Pepe, pero si estuvieses hablando conmigo, estarías saliendo por la puerta. Me ofende lo que estás diciendo. Mucha gente ha querido entrar y luchan por estar aquí, donde formamos chefs".

"La gestión es importante, pero aquí no nos dedicamos a eso. Quiero pensar que has respondido desde el enfado y a lo loco", añadía Jordi antes de pedir que el programa siguiera adelante.

Pero Tamara aún tenía cosas que decir y en las pequeñas entrevistas que se hacen a los concursantes en solitario soltaba la bomba: "Estoy mejor fuera que dentro. Me considero una persona súper afortunada, tengo una casa maravillosa, tengo un marido súper comprensivo que me consiente en todo. No me gusta rodearme de cerdos y no sé qué hago aquí aguantando tonterías".

Y es que antes Tamara se había sentido ofendida por unas palabras de Pepe, que le echó en cara su actitud, hablando de su profesión como encargada de finanzas. "Me incomoda que Pepe ponga un ejemplo de cómo trato a mis clientes, comparándolo con la capitanía de una persona. Te estás metiendo en terreno pantanoso y no voy a dejar ni voy a permitir que me hables así delante de millones de personas", decía la concursante, que a pesar de todo, no tuvo ninguna sanción ni represalia por sus palabras, siendo la expulsada de la noche su compañera Choco.