Marina Reche se hace un tajo en un dedo con una navaja gigante y tiene que ser atendida en directo en 'La Resistencia'

La cantante Marina Reche, hermana de Alba Reche, presentaba en La resistencia su nuevo videoclip, Lo he intentado y su gira de conciertos Lo he intentado Tour, cuando sufrió un percance que obligó a parar el programa para que fuera atendida.

La joven cantante quiso reivindicar que la Dama de Elche regresara a su localidad natal, y para bromear con el asunto usó uno de los objetos que hay en la mesa de Broncano, una gran navaja que le había regalado al programa la jugadora Alba Redondo.

"Devolvednos la dama de Elche", decía Marina Reche mientras abría la navaja para empuñarla, con tan mala suerte que la hoja no llegó a enganchar en el seguro, por lo que volvió a caer, cerrándose sobre su dedo, provocándole un buen tajo.

"No, no", decía el presentador, David Broncano, llevándose las manos a la cabeza, mientras la artista miraba sangrar la herida y decía: "me he cortado realmente muchísimo, muchísimo, pensaba que no era de verdad".

Broncano pedía a producción que llevaran algo para detener el sangrado, pero finalmente tenía que ser una médico de urgencias que estaba en el público la que subió al escenario para atender a Marina Reche.

Tras detener la hemorragia, se usó Betadine y un apósito para paliar el resultado del corte, tras lo que la entrevista pudo continuar, no sin una de las habituales bromas del programa sobre el que será su competidor, El hormiguero.

"Llevan en El Hormiguero tirando coches por la ventana y nunca ni un herido y aquí...", reflexionaba Broncano. "Igual me tiembla un poco la voz", decía bromeando Reche, que a continuación tenía que cantar.