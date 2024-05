La dura acusación de Óscar Puente a Milei: "Yo le he visto no sé en qué estado y después de la ingesta de qué sustancias"

Óscar Puente ha vuelto a ser noticia por sus comentarios. Esta vez, por unos dirigidos hacia el presidente argentino, Javier Milei, al que ha acusado de haber "ingerido sustancias".

"Os acordáis cuando salió no sé en qué estado previo a la ingesta o después de la ingesta de no sé qué sustancias", ha declarado el ministro de Transportes en una mesa redonda sobre comunicación y redes sociales celebrada por el PSOE en Salamanca.

Puente, además, ha afirmado que tanto el presidente de Argentina como el de Estados Unidos, Donald Trump, son "gente muy mala". "Sed vosotros mismos, sin miedo, no pasa nada, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump. No sé si tendrán asesores. A Milei, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho", ha espetado el ministro.

Asimismo, Puente ha defendido en esta masterclass su forma de comunicar en la red social X, antes Twitter porque "en las redes se juega duro y, si no lo haces, pasas desapercibido y eres irrelevante".

Milei responde a las acusaciones

Tras las palabras del ministro de Transportes, el presidente argentino ha respondido con un comunicado en el que "repudia las calumnias e injurias" que se han vertido sobre él desde España. En el escrito, además, ha atacado abiertamente a Pedro Sánchez.

"Tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia", destaca el texto publicado por la Oficina del Presidente en su cuenta oficial de X.

"Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país", añade el comunicado.