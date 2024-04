Celeste se emociona en 'MasterChef' hablando de su familia: "Mi pareja estuvo a punto de morir"

Los aspirantes de MasterChef se enfrentaron a la primera prueba de la noche, donde debían cocinar pescado. Durante el reto, Samantha Vallejo-Nágera dio uno de los paseos del jurado para hablar con Celeste.

La mujer comenzó a hablarle a Samantha sobre su vida: "Vivo con mis dos hijos". Para sorpresa de la chef, Celeste contó que su pareja, Javi, también tenía dos hijos suyos. "¿No vivís juntos?", preguntó la jurado.

"Intentamos vivir todos juntos una vez, pero era un caos porque eran cuatro niños de su padre y de su madre", explicó Celeste. La aspirante entró en confianza, y le confesó a Samantha algo más íntimo: "Mi pareja estuvo a punto de morir".

Celeste explicó que Javi ya estaba bien de salud. "Ahí fue cuando me di cuenta de que si me moría mañana, me quedaban muchos sueños por cumplir", se emocionó.

La mujer también explicó que se sentía bloqueada. "Supongo que me da un poco de miedo, porque me encanta competir y ganar, pero no quiero dejar de aprender", le explicó a Samantha entre lágrimas. "¡A por todas!", le animó la chef.