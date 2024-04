Toñi Moreno relata la simpática nueva aventura amorosa de Blanca Romero: "¡Está enamorada!"

Toñi Moreno y Blanca Romero fueron a sustituir al jurado de MasterChef durante la reñida prueba por el pin de inmunidad. María Lo, ganadora de MasterChef 10, se enfrentó a Pilar y Ángela. Si alguna de las aspirantes superaba su plato, ganarían el codiciado premio.

Cuando las exconcursantes de MasterChef Celebrity 8 entraron por la puerta, el saludo a Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera fue apasionado. "Qué guapa estás Blanca", señaló Pepe. "Será que se ha cortado el pelo", supuso Jordi.

"¡Es que está enamorada!", adivinó Samantha de dónde venía la belleza de la actriz. "¡Claro, que os ha costado!", confirmó Romero. Por su parte, Toñi Moreno explicaba que ella no le iba tan bien como a su amiga.

"Menos mal que la vida me trató falta hasta ahora. Ahora me queda todo lo bueno" #MasterChef pic.twitter.com/e2bWbrEuLl — MasterChef (@MasterChef_es) April 22, 2024

Minutos más tarde, fue Toñi Moreno quien desveló la divertida nueva historia de amor de su compañera: "Ella estaba hablando con un tío por Internet y me mandó un mensaje y me preguntó que si yo me estaba haciendo pasar por un hombre en Internet".

"Si yo no tengo tiempo para nada", se excusó la presentadora andaluza. Blanca Romero no pudo aguantarse la risa, y Toñi, tampoco. Finalmente, ambas le dieron la victoria junto a los jueces a María Lo, por lo que ninguna aspirante consiguió el pin de la inmunidad.