Stoltenberg da a Zelenski en Kiev una dosis de optimismo sobre el fondo a largo plazo para ayudar a Ucrania: "No es demasiado tarde"

Volodimir Zelenski no quiere que el mundo se olvide de Ucrania y la OTAN pretende colaborar en ese mensaje. Así, el presidente ucraniano ha recibido este lunes en Kiev al secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, que mantiene su idea todavía poco madura, de aprobar un fondo de 100.000 millones de euros para responder a largo plazo a la invasión rusa. "La situación es difícil, pero no es demasiado tarde para que prevalezca Ucrania y hay más apoyo en camino", añadió en su mensaje el dirigente noruego.

"La OTAN también está dando un paso adelante a largo plazo, poniendo a Ucrania en un camino irreversible hacia la Alianza", sentenció un Stoltenberg que está en sus últimos meses como líder de la organización, y será, si nada cambia, reemplazado por el ex primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte.

La propuesta salió de boca del propio Stoltenberg este mismo mes, coincidiendo precisamente con el 75 aniversario de la OTAN. Avanzan en ella, pero sigue verde. "No voy a entrar en los detalles de la propuesta, pero los aliados están de acuerdo en que tenemos que mantener el apoyo a Ucrania para que sea más robusto", apuntó en un primer momento el noruego, que quiere "fórmulas más robustas" para tener "un marco de ayuda más predecible" tanto para Kiev como para la propia Alianza: "Cuanto antes convenzamos a Moscú de que no pueden ganar, antes podremos llegar a un acuerdo de paz".

En cambio ya hay aliados que no lo ven del todo claro. Bélgica por ejemplo avisa: "No se pueden hacer promesas que no se pueden cumplir", aseguró la ministra de Asuntos Exteriores, Hadja Lahbib, que de momento solicitó "estudiar la viabilidad de la idea" porque, sostuvo, "es peligroso" plantearla si luego no puede salir adelante. Eso sí, tiene claro que "no se trata de caridad", sino de "una inversión en seguridad". En España el ministro José Manuel Albares siguió en esa línea, y habló de cuestiones estratégicas para reforzar no solo a Kiev, sino a la propia OTAN.

Zelenski, que lleva muchas semanas ya pidiendo un aumento del respaldo de los socios a Ucrania, celebró como un buen paso la visita de Stoltenberg. "Ucrania y la Alianza han alcanzado el nivel más alto de relaciones desde nuestra independencia, pero no el más alto posible", apuntó el presidente ucraniano, que aseguró que la conversación versó, como habitualmente, "sobre repeler la agresión rusa, sobre nuestra cooperación ulterior, Ucrania y la OTAN, y sobre la unificación real de nuestras fuerzas".