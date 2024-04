Los nuevos iPhone 16 estarán disponibles en siete colores, incluidos dos tonos nuevos

Thai Nguyen via Unsplash.com

A la espera de conocer el nuevo iPhone 16, que se presentará en la WWDC, la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, siete meses después del lanzamiento del iPhone 15, ya asoman por la red imágenes de los posibles colores que podría tener la nueva familia del teléfono de la marca de la manzana.

En cuanto a su diseño, el nuevo dispositivo de los de Cupertino no va a presentar cambios dramáticos, pero sí que Apple supuestamente planea cambiar las opciones de color. Según un nuevo rumor, el iPhone 16 estará disponible en dos colores adicionales en comparación con la línea iPhone 15.

¿Cuáles serán los siete colores del iPhone 16?

Si hay un año en el que vas a poder encontrar tu color favorito en un nuevo teléfono móvil de Apple, es este, ya que el iPhone 16 Plus estará disponible en siete tonos en comparación con los cinco que tenía a su disposición su predecesor, el iPhone 15 Plus. Este dispositivo está disponible en rosa, amarillo, azul, verde y negro.

Tal y como afirma una filtración publicada en la web china Weibo, el iPhone 16 Plus se comercializará en colores rosa, amarillo, azul, verde, negro, blanco y morado. Es decir, que las opciones de blanco y morado serán las novedades de cara a este año, aunque también es posible que varíe algún otro color en cuanto a su tonalidad.

Llama la atención y es algo extraño que esta filtración se refiera de manera específica al iPhone 16 Plus. Normalmente, el modelo estándar tiene los mismos colores que el modelo Plus, aunque podría existir la posibilidad de que esta vez se vendan en colores diferentes. Esta filtración, en cuanto a colores, es la primera que se escucha en relación con el iPhone 16 Plus.

