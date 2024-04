Rafa Nadal: "Hace tres semanas perdía con chicos de la Academia y ahora estoy compitiendo con jugadores del circuito"

Épico, glorioso, legendario, leyenda... todos los calificativos se quedan cortos para definir a Rafa Nadal. El manacorí volvió a deleitar al público desplazado hasta el Mutua Madrid Open con una nueva exhibición, con susto incluido, ante el argentino Pedro Cachín, que llevó al ganador de '22' grandes hasta las más de tres horas de partido (6-1, 6-7 y 6-3).

El tenista español, tras finalizar el encuentro y aún sobre la pista de la Manolo Santana, explicó el motivo por el que cedió el segundo set ante Cachín. "Él empezó con un poco de tensión en el primer set, y yo, en el segundo, me volví previsible. En el tercero he intentado hacer el juego que tengo que hacer", aseguró.

Además, reconoció que está disfrutando muchísimo de su participación en Madrid y dejó en duda su estado físico de cara al encuentro de octavos de final ante el checo Lehecka, que se disputará este martes 30 de abril: "Vamos a ver cómo nos levantamos mañana".

Minutos después, en rueda de prensa, el jugador de 37 años volvió a ratificar sus palabras sobre su próximo partido en el Mutua Madrid Open: "Estoy bien, mañana veremos. Estoy contento, no siento daño por el momento. Hay que esperar. Es muy importante este paso para mí porque he aguantado".

Asimismo, Nadal reconoció que está "de acuerdo" con el horario establecido para el próximo partido ante Lehecka (jugará en el último turno de la noche, no antes de las 21:00 horas): "Me parece bien. Desgraciadamente, no es una hora que me gusta, pero dadas las circunstancias... es lo más prudente. Había dos opciones y el torneo ha elegido esta hora y yo estoy de acuerdo".

"Jugando por la noche tengo más horas para dormir y trabajar mañana, hoy voy a ver el Barça y descansar. Es un poco incógnita porque no juego un partido de tres horas desde hace mucho. Fue una pena perder el segundo set, pero he ganado el partido y estoy feliz de aceptar el reto y por haber mejorado. El primer set fue cómodo y en el segundo él (Cachín) aumentó su nivel... He sido capaz de hacer lo que necesitaba, he ido asumiendo riesgo. Es positivo, todos son pequeños pasitos hacia adelante. Soy consciente de que mañana necesito más", añadió Rafa sobre su condición física.

El balear, además, recalcó que una posible victoria ante el 31 del mundo supondría una sorpresa absoluta "después del partido de hoy": "El rival es muy duro. Saque potente, buenos golpes... la calidad y la potencia de bola es otro paso. Veremos. Ganar hoy no me ha sorprendido tanto, pero mañana sí. El competir significa mucho. Si mañana estoy competitivo es todo un éxito. Espero competir dos días seguidos. Hace mucho que no juego con esta carga de partidos oficiales".

Por último, el manacorí aseguró que está "disfrutando mucho" de su último año en las instalaciones de la Caja Mágica: "Sí, mucho. Quiero seguir jugando, compitiendo y progresando. Este año es más especial. Hace tres semanas y media en Manacor estaba sin poder sacar y perdiendo con los chicos de la Academia. Ahora estoy compitiendo con gente del circuito. Hay un avance y en esta vida hay que valorarlos. He construido mi carrera de esta forma".