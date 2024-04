Rels B, en 'El Hormiguero': "Me compré un Ferrari, lo conduje tres veces, y lo vendí"

El Hormiguero comenzó su semana más musical con la visita de Rels B. El artista presentó su nuevo disco, A new star is born (1993). El cantante y productor es uno de los artistas más relevantes del género urbano y lleva años conquistando al mundo entero con su música.

"Este álbum es volver a mi esencia después de 10 años en la música y creo que es el mejor disco que he hecho hasta ahora", le explicó el artista a Pablo Motos.

Y admitió que "la fama no la llevo bien, pero es el precio que tengo que pagar por vivir de la música y no estar en la obra. Antes cobraba dos euros a la hora y ahora canto antes 60.000 personas".

Una de las paradas de sus actuaciones será Nueva York, cuando el 23 de mayo cantará en el Brooklyn Paramount: "He querido hacer un concierto allí porque mi madre no conocía la ciudad. Quiero ver su cara mirando los rascacielos", apuntó el cantante.

También le contó al presentador que "tenía el típico sueño de rapero de comprarme un Ferrari, pero no me gustó la experiencia. Lo mandé a casa de mi madre y en el primer semáforo, la gente empezó a grabarme".

"Soy tímido y me incomodan las miradas de la gente, así que lo conduje tres veces y lo vendí. Al final me compré un Mini, que no llama la atención y gasta menos gasolina", afirmó Rels B.

Además, el artista recordó como le cambió la vida un dinero recibido de YouTube: "En 2008, en plena crisis, me había quedado sin trabajo y hacía vídeos musicales", contó.

"Al mes me llegaban unos 100 euros de YouTube, pero hubo uno que ingresaron 400 euros, así que pensé que controlando un poco los gastos podría vivir de la música, y hasta ahora", concluyó.