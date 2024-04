El mueble definitivo para escurrir bien la vajilla después de fregar sin ocupar toda la cocina

De vez en cuando, todos nos vemos en la tarea de lavar a mano: ya sea las delicadas copas, las tablas de madera o los platos que no caben en el lavavajillas. Aunque en España la mayoría contamos con uno, este electrodoméstico no siempre puede con toda la suciedad que generamos. Sin embargo, lo más complicado de hacerlo a mano es encontrar suficiente espacio en la cocina para escurrir todo correctamente y evitar los malos olores o manchas que pueden surgir por el exceso de humedad. No siempre tenemos el espacio suficiente para extender un paño de microfibra, que es ideal para absorber la humedad y la grasa, y dejar allí los platos recién lavados.

Muchos apuestan por escurreplatos plegables que se colocan sobre el fregadero una vez acabada la tarea para aprovechar ese rincón. Pero para otros, la funcionalidad de este invento está limitada, por lo que prefieren muebles al uso que permitan, al tiempo que lavan, colocar los platos y vasos para que vayan perdiendo humedad. Para ellos es, precisamente, la estantería mini que hemos encontrado en Amazon y que va a solucionar todos los problemas de espacio de tu cocina.

Esta estantería de dos alturas ofrece gran capacidad en el mínimo espacio posible. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Escurreplatos Descripción: Escurreplatos de acero inoxidable multifunción de dos alturas con espacio para vasos y tazas y otro para platos. También tiene en los laterales ganchos para los utensilios y dos zonas reservadas para las tablas de cortar. Marca: Aisutha Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 34.99 Imagen:

Este mueble de acero inoxidable, pero recubierto de pintura negra para darle un toque muy elegante, es ideal para cocinas con poco espacio que necesitan un extra de almacenamiento para colocar la vajilla después de fregar. Nos encanta, además de por su diseño fácil de combinar, por la distribución que ofrece: con dos alturas, nos permite repartir los vasos y tazas en una y los platos (¡hasta 16!) en otra. Lo completa con otros dos enganchas especiales para tablas de cortar y bandejas, que suelen requerir más espacio. ¡Y no se acaba aquí! En uno de los laterales, cuenta con un cubilete que permite colocar cubiertos y utensilios de cocina, pero con la separación suficiente para que pierdan bien la humedad y no queden pegajosos o sin brillo.

Cabe destacar que este escurreplatos es desmontable para poder lavarlo bien y sin miedo a que se oxide. Además, aunque parezca imposible debido a sus reducidas dimensiones (‎23x39x42 centímetros), aguanta hasta 23 kilos de peso para que, en caso de ser necesario, podamos aprovechar al máximo su capacidad. Los pies, como no podía ser de otra manera, antideslizantes para evitar accidentes caseros que comprometan el buen estado de toda nuestra vajilla.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.