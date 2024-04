Cuarenta años, soltera y feliz: la reflexión de una mujer en contra de "romanizar la vida en pareja"

Tener pareja es uno de esos supuestos requisitos que toda persona debe de tener para ser feliz. Por ello, cuando alguien comienza a cumplir años y no tiene una relación estable, se le dice que se "le ha pasado el arroz". Sin embargo, con el paso de los años esa afirmación es cada vez más arcaica y prueba de ello ha sido el testimonio de Gretel Suárez.

La mujer, de 43 años, ha explicado a través de TikTok como sí que se puede ser feliz siendo soltera por decisión propia. "No me preocupa tener pareja", ha asegurado en su vídeo viral, aunque como ha querido destacar, ella no estar "promocionando el no estar en pareja".

Por eso, ha asegurado que está cansada de que le pregunten por una relación porque es necesario "tener alguien que te quiera": "Me quiero a mí misma. Quiero estar sola, me encanta. Soy libre e independiente. Manejo mis tiempos y nadie me molesta. Salgo con quien quiero, cuantas veces quiero".

Como así ha reflexionado, no tiene nada de malo no sentir esa presión por encontrar el amor a sus 43 años. De hecho, ha criticado a las personas que no invitan a ciertos planes a quien está soltero para que no se "sienta mal": "Tú te sentirás mal, porque yo tengo una vida espectacular".

"Estoy sintiendo el acoso de las redes, de las publicidades y de todo donde para ser feliz y sentirte plena hay que conseguir una pareja", ha asegurado. Según ha explicado, ella solo tendrá pareja si puede seguir siendo independiente. De hecho, a quien asegura que el problema es de ella por tener "mal carácter", su respuesta es clara: "Sé poner límites. Prefiero estar en esta vida hablando con vosotros que limpiando calzoncillos".

"Yo nací en una generación donde nos enseñaban a ser amas de casa. Así que os pido por favor, no opinéis de la vida ajena. No opinéis si soy feliz o no por tener pareja", ha pedido. Porque, como así ha querido dejar claro, el problema es que muchas personas tienen romanizado el estar en una relación.

Así, finalmente ha criticado a quienes solo quieren estar en pareja para "tener un problema menos" y poder huir de la presión social: "Eso lo único que hace es destrozarte la vida, porque tú confías en ellos, pero solo buscan no estar solos".