Una mujer dimite 27 minutos más tarde de empezar a trabajar en un hotel tras descubrir lo que hacían en las habitaciones

Una ciudadana estadounidense tardó menos de media hora en renunciar a su nuevo trabajo en un hotel tras descubrir lo que se hacía en sus habitaciones. La mujer agarró su chaqueta, caminó hacía la salida del recinto y se marchó para no volver más.

Lo que horrorizó a la mujer fue el protocolo de limpieza que se llevaba a cabo en las habitaciones. La estadounidense ha compartido su experiencia a través de un video en TikTok que ha captado rápidamente la atención de los usuarios.

Los hechos ocurrieron hace algunos años, cuando la protagonista de la historia recibió una propuesta laboral por parte de un hotel situado en el estado de Georgia. "Me explicaron en qué consistirían mis tareas y opté por acceder a la propuesta. Mi puesto era encargada del servicio de limpieza", explicó al respecto.

En su primer día, una de sus compañeras le pidió que le acompañase para mostrarle como procedían a limpiar la habitaciones del establecimiento turístico. Una vez allí, la tiktoker buscó los productos necesarios para proceder a la limpieza y el acondicionamiento del lugar.

"Agarré guantes y lejía y dije: 'Ok, manos a la obra'. Pronto, mi compañera de trabajo me interrumpió. 'No, no, no', advirtió ella. A raíz de esto, supe que algo iba mal", explicó la mujer, quien aseguraba que después intentó limpiar el baño, pero que volvió a ser interrumpida.

"Otra vez, mi compañera me frenó. Enseguida, ella cortó un poco de cinta adhesiva, se la puso alrededor de la mano y empezó a dar palmaditas en el suelo para recoger restos de desechos y polvo. Después, se sacó la cinta y la tiró a la basura. Roció el ambiente con un poco de lejía en spray y avisó: 'Listo, el baño está limpio'. Yo no lo podía creer", explicaba indignada con la falta de limpieza la tiktoker.

Más tarde, cuando se disponía a cambiar las sábanas de la cama, la compañera volvió a pedirle que no lo hiciera. Encendió la aspiradora y pasó la máquina a través de las sábanas sucias. Luego, hizo la cama que estaba desordenada y nada más", contaba la chica.

La paciencia de la tiktoker se acabó cuando, al ir a reemplazar los vasos de plástico usados de la cafetera por unos nuevos, la compañera de trabajo se puso a fregarlos y los dejó de nuevo donde estaban antes. "Dije: 'ah, ok'. Me abrigué con mi chaqueta, que se encontraba en el respaldo de una de las sillas, y me retiré del hotel", narra la protagonista de los hechos, quien asegura que para entonces llevaba tan solo 27 minutos trabajando.

La forma de trabajar de este hotel ha sorprendido a los usuarios de la red social, haciendo que el video acumule ya más de 2,7 millones de visitas y cientos de comentarios en los que se critica la profesionalidad del establecimiento.