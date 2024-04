Una pasajera graba un supuesto OVNI desde un avión: "Es peligroso para la seguridad"

Existen miles de teorías sobre la existencia, o no, de los alienígenas. Seres de otros planetas que visitan La Tierra sin que los humanos se den cuenta, que pasan desapercibidos entre otras personas o que los gobiernos de las potencias mundiales intentan que nadie descubra, las supuestas conspiraciones son de todo tipo. Por ello, cuando aparecen supuestas pruebas que indican que podrían ser reales, las dudas asaltan de nuevo.

Muestra de ello ha sido el reciente caso de una pasajera de un avión en Nueva York. "¡Ayer vi un OVNI saliendo de casa! ¿Alguien me puede ayudar a identificar lo que es?", escribió Michelle Reyes a través de su perfil de Facebook.

La mujer, que se encontraba en un vuelo sobre el aeropuerto de LaGuardia, descubrió el "cilindro volador" cuando miró por la ventana de su asiento. Sin dudarlo, comenzó a grabarlo para poder compartirlo en las redes sociales, donde no ha tardado en hacerse viral.

No son pocos los que han asegurado que se trata de una nave alienígena, aunque la mujer no sabe realmente qué es lo que fue. Como así ha explicado a NewsNation, lo primero que hizo fue enviarle un correo a la administración de aviación federal: "Lo más probable es que se tratase de un objeto peligroso para la seguridad, pero por desgracia no me han contestado y han asegurado que no han recibido nada".

De acuerdo a Michelle, ella no fue la única que vio el objeto, aunque sí que fue la única que lo grabó todo: "Me pone un poco nerviosa que otra persona haya visto lo mismo que yo". Y es que, como así ha asegurado Thomas Wertman, de la Red de OVNIS de Ohio, debido a lo cerca que estaba del avión, duda que se tratase de un dron.

Wertman lleva gran parte de su carrera estudiando evidencias de naves extraterrestres, por ello ha asegurado que "no parece ser un avión", y descarta otro tipo de nave, ya que la forma del objeto es "intrigante": "Se supone que los drones no pueden volar a esa altitud, al menos legalmente".

Por el momento, no se tiene claro qué podrá ser el objeto, ya que algunos aseguran que podría tratarse de un animal o un globo meteorológico. Por su parte, la administración federal de aviación no ha dado datos al respecto.