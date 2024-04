El alumnado con autismo se multiplica por cuatro en doce años: "Los apoyos tendrían que crecer en la misma medida"

Hay más personas con autismo, pero, sobre todo, se diagnostica más, esa es la principal causa que hay detrás del aumento casi exponencial de alumnos con autismo en las enseñanzas no universitarias. Según el último informe sobre Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, del curso 2022-2023, solo en un año el número de alumnos con TEA se ha elevado un 13,3 %, hasta llegar a los 78.063, pero si tenemos en cuenta la evolución de la última década, observamos que la cifra se multiplica por cuatro, pues en el curso 2011-2012 apenas había matriculados 13.000 alumnos con esta condición.

El alumnado con autismo es, de hecho, el más numeroso entre aquel con necesidades específicas de apoyo educativo asociado a discapacidad, y ya representa casi el 30%.

Marta Plaza, socióloga del área de Investigación de Autismo España, cree que esto podría considerarse una buena noticia, pues significa que se diagnostica mejor, "el alumnado con autismo representa el 0,94% del total, y teniendo en cuenta que se calcula que el 1% de la población tiene autismo, esto significa que casi no se están escapando casos y que se diagnostica antes, especialmente entre los niños más pequeños, pues en Primaria el porcentaje incluso mayor, del 1,04%", cuenta.

Si tenemos en cuenta las etapas educativas, se observa que el porcentaje de estos alumnos varía de una etapa a otra. Así, mientras que en Infantil representan en 0,4 del total, lo que puede achacarse a que aún no está diagnosticados, en Primaria ya representan el 1% y en ESO el 0,8%. Tras la etapa obligatoria, ya sea en Bachillerato o en Formación profesional, este porcentaje se desploma debido, sobre todo a la falta de apoyo educativo.

Suben las niñas y los alumnos matriculados en Especial, pero siguen siendo muchos menos

La prevalencia del autismo es mucho mayor entre el sexo masculino, pero en menos proporción de lo que se pensaba. Por eso, debido a que se afina más en el diagnóstico, el número de alumnas sube más que el de los alumnos, un 16,53% frente a un 12,42%, "eso indica que se empieza a ser más sensible con el diagnóstico de niñas", asegura Marta Plaza. Aun así, el número de niñas escolarizadas con autismo sigue siendo muy inferior, pues de los 78.063 matriculados el pasado curso, 64.198 (82,24%) son niños y 13.865 (17,76%) son niñas.

Evolución del alumnado con autismo desde 2011 (Datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Cedida / Autismo España.

Se aprecia también una pequeña diferencia entre sexos entre los alumnos escolarizados en centros ordinarios y en centros de educación especial. Así, mientras que en ordinaria los niños suponen el 82,69% (54.762) y las niñas un 17,31% (11.464); en educación especial, los niños con autismo representan el 79,72% (9.436) y las niñas el 20,28% niñas (2.401).

La ordinaria sigue siendo, además, la principal opción, pues el 84,84% está escolarizado en esta modalidad (66.226 estudiantes) y el 15,16% en educación especial (11.837), pero el número de alumnos se eleva en ambos casos. En el último año registrado, de hecho, el número de alumnos escolarizados en especial se ha elevado en casi 1.000.

Las matrículas se desploman tras la etapa obligatoria

Al igual que ocurre con los alumnos con discapacidad en general, los diagnosticados con TEA también están mucho menos presentes en las etapas postobligatorias, como Bachillerato y Formación Profesional, especialmente de grado medio y superior, "es normal que, al detectarse cada vez más, haya menos en los etapas superiores, pero en las etapas no obligatorias, la presencia se desploma. Es cierto que algunos no están diagnosticados, pero la gran mayoría abandona", aseguran desde Autismo España.

Desde la Confederación apuntan a que, aunque las razones son múltiples, la falta de apoyos es una de las principales, pues los recursos empiezan a escasear ya desde la entrada en la ESO, "lo que nos transmiten las familias es que los apoyos van disminuyendo según se avanzan en las etapas educativas", aseguran.

Evolución del alumnado con autismo según modalidad educativa (Datos del Ministerio de Educación, ciencia y deportes. Cedida / Autismo España

De hecho, ya en la ESO, los apoyos disminuyen considerablemente, y también la formación de los profesionales, "los profesores de Infantil y Primaria son educadores, pero en ESO son especialistas. Sí que hay un tutor, pero yo creo que esa figura no es tan relevante como en Primaria", asegura Plaza.

La falta de formación en temas de discapacidad y más concretamente en autismo, hace que muchos alumnos se descuelguen de la educación ordinaria en esta etapa, "la disminución del porcentaje de alumnos de Primaria a ESO se debe a que muchos optan por la Educación Especial, algo que también ocurre tras la ESO", añade Marta Plaza, "allí pueden estar hasta los 21 años haciendo programas de transición a la vida adulta, por ejemplo, aunque también es cierto que tras la ESO muchos directamente abandonan los estudios", alerta.

La realidad, como apunta Marta Plaza, es que, según crecen, los apoyos se 'diluyen', "parece que Infantil y Primaria sí tienen mucho apoyo, pero según avanza la secundaria se van diluyendo los apoyos. Y no debería ser así, porque en la mayoría de los casos, para que la persona pueda ser autónoma y pueda vivir de forma independiente, va a necesitar apoyos toda la vida".

Apoyos no solo a nivel curricular

No solo las cuestiones curriculares o de apoyos están detrás de este abandono, pues el tema del acoso, más común en los alumnos con discapacidad en general y el autismo en particular, es otro de los motivos que llevan al alumno con autismo a abandonar. Aunque la solución es difícil, se podría abordar con apoyos y adaptaciones hechas a medida de cada alumno, pues la parte social -no solo la curricular- tiene mucho cuando un alumno decide o no continuar, "el acoso no es solo una agresión, es también que estos alumnos pasen los recreos solos, porque el aislamiento también es una forma de acoso. Hay que tratar la diversidad en los coles desde las etapas infantiles y en el caso del alumnado con TEA, facilitar esos apoyos que favorezcan la participación social de estos alumnos", asegura Plaza.

Por eso, desde Autismo España insisten mucho en que las adaptaciones que se tienen que hacer tienen que ser individualizadas, "puede ser que un alumno vaya bien en la parte curricular, pero lo que necesite sea más apoyos en la parte de participación social (en los ámbitos menos reglados, como recreo, el comedor…), y puede haber otros que, en cambio, necesiten más apoyos en otros ámbitos, más adaptaciones curriculares…", explica.

Si lo que queremos es conseguir su éxito académico y su participación real, no solo tiene que estar su presencia, también tienen que estar los recursos

Con más formación de los equipos docentes, estos apoyos no serían difíciles de conseguir, "lo que se necesita realmente es formación del equipo educativo para que estos equipos puedan facilitar esos apoyos, por ejemplo, para que el alumno no se sienta perdido, incomprendido… y que eso lleve a ese abandono escolar. Estos apoyos son necesarios, en definitiva, para que los alumnos con autismo puedan progresar de forma adecuada, para tengan éxito a nivel educativo, para que se sientan bien y la etapa educativa sea un camino lo más agradable. Esto puede sentar las bases para que, más adelante, sigan teniendo una calidad de vida adecuada", reivindica.

Sin apoyos, por tanto, da igual que los diagnósticos aumenten porque, aunque está bien que se identifique y que estén visibilizados en las estadísticas oficiales, para que la inclusión sea real, "los recursos tienen que crecer al mismo ritmo que los diagnósticos, y ahora no crecen al mismo ritmo que el alumnado, ni muchos menos en todas las etapas educativas. Si lo que queremos es conseguir su éxito académico y su participación real, no solo tiene que estar su presencia, también tienen que estar los recursos", concluye tajante.