El alumnado con autismo en España, aún muy masculino y cada vez más numeroso: "El aumento no siempre se acompaña de recursos"

Los alumnos con autismo son los más numerosos de todos los que tienen necesidades especificas de apoyo educativo asociado a discapacidad. Así lo demuestran los datos del Ministerio de educación correspondientes al curso 2021-2022 y así lo refleja Autismo España en el informe ‘Datos de alumnado general no universitario con trastorno del espectro del autismo’, en el que se establece que 69.002 (un 28%) del total de alumnos con discapacidad y necesidades específicas de apoyo (245.983) tienen autismo, "es el primer año que el autismo supera a la discapacidad intelectual como la discapacidad más prevalente en el alumnado", comenta Marta Plaza, socióloga del área de Investigación de Autismo España y la encargada de elaborar este informe, "lo más destacado de estos datos es que en los últimos 11 años escolares, el número de alumnos con autismo ha ido incrementándose, es una tendencia".

Este aumento de prevalencia entre el alumnado se debe, según Plaza, a que cada vez se detectan más casos, se les identifica mejor. Alumnos que antes pasaban desapercibos, ahora se detectan, se valoran y se reconocen sus necesidades, "en el momento en que los alumnos con autismo se identifican como tales, se reconoce como alumnos con unas necesidades específicas y se solicitan los apoyos necesarios, y estos datos nos dicen que cada vez hay menos alumnos sin identificar", explica Marta.

De hecho, el alumnado con autismo representa ya el 0,84% del total del alumnado general, una cifra más cercana al 1% que se estima que hay en la población general, "son buenas noticias, porque significa que, al menos entre los jóvenes, se nos escapan menos casos, aunque esto aún no pasa en la edad adulta", reconoce.

Un dato que indica que se está diagnosticando mejor, llegando a casos que antes no se llegaba, es que el alumnado de ordinaria aumenta mucho (347,44% en los últimos 11 años), mientras que el alumnado de educación especial aumenta menos (un 82%), "antes se identificaba principalmente a aquel alumnado que tenía muchas más necesidades de apoyo, que es el que se escolariza en educación especial. Ahora se está empezando a hilar más fino y se está detectando mejor, se identifican casos más leves, los que sí pueden encontrar respuesta en educación ordinaria"

La gran asignatura pendiente: las etapas superiores

Otro de los datos que Marta Plaza considera como positivos es el aumento del alumnado femenino, mayor que el masculino, "sigue habiendo muchos más alumnos niños porque también hay más casos de niños, pero también los estamos detectando mejor", asegura, "en los dos últimos cursos escolares el incremento porcentual es mayor en el caso de las niñas. Esto también me llama la atención para bien, porque otra de nuestras reivindicaciones es que se ponga más atención a las niñas, que pasan más que si más desapercibidas en las etapas educativas. Como se camuflan mejor, es frecuente que no se les identifique hasta la adolescencia y porque empiezan a tener problemas de salud mental por no haber sido atendidas a tiempo", recuerda Marta.

Sin embargo, a juicio de la socióloga de Autismo España, sigue habiendo una gran asignatura pendiente: los pocos alumnos con autismo que continúan más allá de la educación obligatoria en educación ordinaria. Los alumnos con autismo se concentran más en infantil y primaria, y esto puede ser porque se identifican más casos y más pronto, pero también porque, según avanzan, hay más abandono escolar, "cuando llegan a las etapas postobligatorias (Bachillerato y FP), aunque los casos aumentan poco a poco y hay más que hace 10 años, el alumnado con autismo está mucho menos presente".

Además de que son etapas mas exigentes a nivel curricular, también es cierto que los apoyos descienden, "cuentan con menos apoyos y tienen menos alternativas. Creemos que con más alternativas y más apoyos adaptados (apoyos visuales, en la interacción social, etc.), el número con autismo aumentaría en estas etapas", asegura Plaza. Además, estas etapas no son solo más exigentes a nivel curricular, también a nivel social, hay más trabajos en grupo…, lo que afecta más a estos alumnos.

Por otro lado, la escasez de datos tras estas etapas obligatorias, lleva a especulaciones sobre qué hace este alumnado después, "no tenemos datos, pero nos induce a pensar que lo que ocurre es que abandonan y hay fracaso escolar. No sabemos qué hacen después: algunos irán a especial, a TVA hasta los 21 años y otros se van a casa sin alternativa, que es lo más triste"

También faltan datos en lo referente a etapas universitarias, "el Ministerio no los tiene disgregados por discapacidad. Sabemos que hay estudiantes con autismo que termina la formación universitaria, pero todos nos hablan de dificultades y falta de apoyos", recalca.

Desde Autismo España consideran que una mayor formación del profesorado en la escuela ordinaria y más apoyos contribuirían a que hubiera menos fracasó escalar tras la etapa obligatoria, "el aumento de alumnos identificados con autismo no siempre ha ido acompañado de un aumentando los recursos. Por ejemplo, en un estudio que hicimos en el 2021, los profesores aseguraban que la formación en autismo se la pagaban ellos en un 75% de los casos. Desde autismo España queremos que se fomente la formación del profesorado para que sepan cómo dar el apoyo a ese alumnado. Si somos conscientes de que hay más alumnado con unas características especiales que necesita unos apoyos específicos, se necesitarían más recursos para que den apoyo al profesorado, que está en un aula con 25 alumnos con distintos tipos de necesidades". Esto no en los centros preferentes o en especial -sobre todo en los específicos-, donde el profesorado tiene más formación.

En cuanto a qué le falta al alumnado con autismo escolarizado en ordinaria, sobre todo, unos recursos más personalizados en un espectro caracterizado por la diversidad, "el espectro del autismo, aunque tiene características comunes, es muy amplio, por eso lo ideal sería, además de hacer espacios estructurados, con poca estimulación sensorial… que cada alumno y alumna con autismo reciba lo que necesita, que se le haga una evaluación para determinar cuáles son esas necesidades".