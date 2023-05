Ingrid Gerold, pediatra especializada en microbiota: "El TEA no aparece porque haya disbiosis intestinal, pero sí influye"

Cuando hace 15 años la médico pediatra Ingrid Gerold empezó a interesarse por la microbiota, apenas se sabía nada de cómo puede impactar en todos los ámbitos de nuestra salud. Ahora, aunque todavía queda mucho por saber e investigar, muchos estudios relacionan desequilibrios en la microbiota con problemas de obesidad, enfermedades autoinmunes, una salud mental deteriorada o incluso con trastornos del neurodesarrollo, como expuso Gerold en las IV Jornadas Científicas y Educativas organizadas por la Fundación Querer y como explica en esta entrevista.

En los últimos años se está avanzando mucho en el conocimiento de la microbiota. ¿Por qué se interesó en este mundo, cuando todavía era bastante desconocido?Empecé a interesarme por el tema cuando nadie hablaba de microbiota, pero a mí ya me había atrapado. Me llamó la atención porque me di cuenta de que, si pretendemos, por ejemplo, conseguir un cambio genético, hay que esperar miles de años, pero la epigenética, el exposoma, que es todo lo que rodea a esta genética, aquello a lo que estamos expuestos y que puede modificar cómo se expresa esa genética, sí está en nuestra mano cambiarla con la alimentación y unos buenos hábitos de vida. Además de empezar a estudiar todo el tema de la microbiota, me metí de lleno en el tema de la alimentación y la cocina para aprender a fermentar, ver qué alimentos eran saludables… para poder aplicarlo en mi consultorio, porque las madre me preguntan.