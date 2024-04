De Bruce Springsteen a AC/DC o Karol G: nunca España tiene más grandes conciertos que en 2024

Que Bruce Springsteen vaya a dar tres conciertos en el Cívitas Metropolitano (12, 14 y 17 de junio) a razón de 55.000 fans por noche entra dentro de lo normal. Se trata de 165.000 personas para ver al rockero de New Jersey en Madrid, a las que hay que sumar otras 110.000 que disfrutarán de sus clásicos en el Estadio Olímpico de Barcelona (20 y 22 de junio, otras 55.000 por velada).

Que AC/DC haga doblete en el estadio de La Cartuja de Sevilla (29 de mayo y 1 de junio) con un aforo máximo de 72.000 personas por show puede considerarse igualmente normal, casi diríase que lógico. No en vano, hablamos de nombres ilustres que llevan décadas tocando ante multitudes.

Lo que no entra tanto dentro de la, digamos, tradición de los macroconciertos es que Karol G vaya a actuar para 65.000 seguidores cuatro noches consecutivas en el remodelado Santiago Bernabéu (20, 21, 22 y 23 de julio, 260.000 entradas vendidas), o que Dani Martín haya agotado las entradas para cantar ocho veces en el WiZink Center, un pabellón con capacidad para unos 15.000 asistentes, esto es, más de 120.000 en total, a finales de 2025 (esto, además de un récord histórico, es una anticipación de más de veinte meses).

Karol G actuará en julio

Son tiempos locos para la música en vivo, pues la demanda está disparada y la sensación generalizada es que las entradas, no precisamente asequibles, se agotan en un abrir y cerrar de ojos.

Karol G en su gira 'Mañana será bonito'. Paras Griffin / Getty Images

Quien no está atento, se queda fuera y luego vienen los estragos de sentir ese nuevo síndrome que ha llegado a nuestras vidas para quedarse llamado FOMO: Fear of missing out. Miedo a perderse algo, en definitiva, y luego no poder contarlo en las redes sociales, lo cual nos llevaría a reflexionar sobre el cambio en los hábitos de consumo musical, con un streaming que ha facilitado el acceso a las grabaciones y que ha despertado un renovado interés por asistir a espectáculos en directo como efecto rebote tras la pandemia.

Sprinsgteen, desde 65 a 140 euros

Los precios, decíamos, no son precisamente populares. Porque ver a Karol G cuesta entre 65,50 y 130,50 euros, ver a Bruce Springsteen de 65 a 140 euros, y ver a AC/DC desde 119 hasta 170 euros. Luego está el caso de Taylor Swift, la estrella pop más grande e influyente del planeta en este momento, que traerá The Eras Tour al Bernabéu los días 29 y 30 de mayo, por supuesto ya con entradas, no ya agotadas, sino a todas luces insuficientes para cubrir la demanda, a pesar de que los precios oscilan de los 85 hasta los 226,50 euros.

Bruce Springsteen se desdoblará este año en España. INSTAGRAM

Un caso aún más sorprendente es del mexicano Luis Miguel, quien visitará una decena de ciudades de nuestro país a principios de verano, siendo los dos recitales más masivos los que dará también en el Santiago Bernabéu el 6 y el 7 de julio, con los tickets en una horquilla de precios tan inusitadamente amplia que se mueven entre los 60 y los 1428 euros.

Las cifras de recaudación del sector de la música en directo de 2023 son históricas, pero las de 2024 prometen alcanzar cotas inimaginables hace un par de temporadas, cuando el efecto de la pandemia todavía nublaba cualquier perspectiva. Porque el pasado año, la música en vivo facturó en nuestro país la cantidad récord de 578,9 millones de euros, esto es, un 26,1% más que los 459,2 millones de 2022. Son datos recogidos en el Anuario de la Música en Vivo 2023, editado por la Asociación de Promotores Musicales (APM), que lógicamente tiene, ahora ya sí, números concretos con los que frotarse las manos.

Han agotado Aitana, Manuel Carrasco y Lola Índigo

El público está ahí, disponible y dispuesto, y por eso ha agotado entradas para ver, también en el Bernabéu, a Duki (8 de junio), Manuel Carrasco (29 de junio), Aitana (28 de diciembre) y Lola Índigo (22 de marzo ya de 2025).

El coliseo madridista se apunta al circuito de las grandes giras internacionales y nacionales y se suma así al Cívitas Metropolitano, que hasta ahora era la única posibilidad de gran aforo en Madrid. Pero en el estadio del Atlético de Madrid tampoco decae la fiesta y, además de Springsteen, recibirá a Metallica (12 y 14 de julio), Morat (21 de junio) o Estopa (22 de junio). Por si todo esto fuera poco, Green Day actuarán el 1 de junio en La Caja Mágica (y también estarán en el festival gallego O son do Camiño, en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela).

Lola Índigo en un concierto en Sevilla. Europa Press

A estos grandísimos recintos de la capital hay que añadir, a su vez, el WiZink Center, que terminó 2023 como el cuarto recinto con más actividad musical del mundo con 124 conciertos y 1,2 millones de entradas vendidas, situándose así por detrás tan solo de lugares tan emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York, el Movistar Arena de Buenos Aires y The O2 en Londres. Un año más, la agenda del antiguo palacio de los deportes está repleta de citas tan diversas como Maná, Olivia Rodrigo, Nick Cave, Thirty Seconds to Mars o Residente, entre otros muchos (sin olvidar tampoco el reciente doblete de Depeche Mode, quienes también pasaron por Bilbao y Barcelona).

Barcelona, en el top de conciertos

Precisamente, el primo barcelonés del WiZink Center y segundo recinto cubierto más activo de España, el Palau Sant Jordi, queda lejos en cifras globales, pero mantiene una actividad siempre constante y este año recibirá a los Jonas Brothers, Andrea Bocelli o dos noches a Pearl Jam en julio. Su hermano mayor, el Estadi Olímpic Lluys Companis, abrirá sus puertas para recibir de nuevo en dos veladas de Bruce Springsteen, a Rammstein el 11 de junio (los alemanes también pasarán por Anoeta, en San Sebastián, el día 5) y unos Estopa más superventas que nunca celebrando su 25 aniversario.

Según los datos del mencionado Anuario de la APM, Barcelona fue la provincia que más facturó en conciertos y festivales en 2023 llegando hasta los 132,5 millones de euros, seguida de Madrid con 94,5. Con el calendario delante, todo parece indicar que este 2024 de nuevo cambiarán las tornas, pues la agenda de citas multitudinarias que tiene la capital es claramente más generosa que la de la Ciudad Condal. Sevilla se postula como una posible tercera opción gracias a las dos citas con el rock de AC/DC, de nuevo Estopa, Eladio Carrión, el ubicuo Camilo o el concierto de treinta aniversario de SFDK con multitud de amigos el 22 de junio, que promete ser toda una fiesta del hip hop español.

Bad Gyal para la revista 'Vogue'. VOGUE

Ni que decir tiene que algunos de los artistas que hemos ido citando recorrerán la península durante los próximos meses, actuando en recintos de diverso pelaje según la ciudad. Es el caso de Estopa, pero también de otros de los que aún no hemos comentado nada como Camilo, Manolo García, Jason Derulo, Bad Gyal y David Bisbal. Y no hemos mencionado aún la nueva visita en otoño de Bryan Adams con cinco fechas. Los amantes de la bachata también podrán reencontrarse con Marc Anthony en junio en Tenerife, Valencia, Barcelona, Sevilla, Madrid y Marbella. Y no nos olvidemos de Juan Luis Guerra, que dará un gran concierto el 11 de julio en el Estadio Ciutat de Valencia, con capacidad para 25.000 personas, además de visitar el Coliseum de A Coruña, también el WiZink Center y el Selvatic Festival de Málaga.

Los festivales, por cierto, son la gran incógnita de esta temporada, siempre con el murmullo de la burbuja a punto de explotar pero que, más bien al contrario, sigue creciendo cada año un poquito más. Mad Cool en Madrid, Primavera Sound en Barcelona (nada de repetir en la capital tras el fiasco relativo de 2023), Arenal Sound en Burriana, Viña Rock en Villarrobledo, FIB en Benicàssim, Resurrection Fest de Viveiro o el ya mencionado O son do Camiño vuelven a la carga con todo el empuje que da el apoyo masivo del público. Porque el público siempre está ahí y no parece que tenga intención de quedarse en casa. Eso explica, en última instancia, que nunca haya tenido España más grandes conciertos que este 2024.