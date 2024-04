Barbra Streisand lanza 'Love Will Survive', su primera canción en seis años por el "auge del antisemitismo"

La cantante estadounidense Barbra Streisand lanzó este jueves su primera nueva canción en seis años, Love Will Survive, motivada en su lucha contra el antisemitismo, y que pondrá banda sonora a una serie ambientada en el Holocausto, The Tattoist of Auschwitz (El tatuador de Auschwitz).

"Debido al auge del antisemitismo hoy en todo el mundo, quería cantar Love Will Survive en el contexto de esta serie, como manera de recordar a los seis millones de almas que perdimos hace menos de 80 años", dijo la cantante en una nota.

La canción, una balada de aire nostálgico, cuenta con el legendario Hans Zimmer como compositor, acompañado de Kara Talve y Walter Afanasieff, y las letras son de Charlie Midnight, indicó la artista ganadora del Grammy.

Streisand, que cumplió este miércoles 82 años y es una de las cantantes judías más famosas, suele usar sus redes sociales para comentar la actualidad política de EEUU, desde la financiación de Ucrania en su lucha contra Rusia hasta el juicio del expresidente Donald Trump.

No obstante, parece haber preferido usar el arte para abordar un tema espinoso para muchas celebridades: el del conflicto entre Israel y Hamás, que ha desembocado en una guerra en Gaza desde octubre y generado recientemente tensas protestas propalestinas en las universidades de EEUU.

The Tattoist of Auschwitz, basada en la novela homónima de Heather Morris, se estrena en Peacock este 2 de mayo en EEUU y cuenta la historia de Lali Sokolov, un preso en el campo de concentración de Auschwitz al que los nazis encargan tatuar números de identificación a los otros reclusos judíos.

Streisand lanzó sus últimas canciones originales en 2018, con el álbum Walls, y desde entonces ha presentado proyectos recopilatorios, reediciones y directos.