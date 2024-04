Gala MET 2024: ¿Qué es, cuándo se celebra y cuál es su temática?

La gala MET es uno de los eventos más esperados del año en el mundo de la moda. En mayo, el Museo Metropolitano de Nueva York despliega su alfombra roja para acoger a las 'celebrities' más importantes donde tienen que cumplir una etiqueta muy rigurosa que no es el típico vestido largo para ellas y esmoquin para ellos.

¿Qué es la gala MET?

La gala MET es un evento anual de recaudación de fondos que organiza el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte y marca la apertura de la exposición del Instituto del Vestido. Estos fondos se utilizan para financiar las distintas muestras, adquisiciones, la conservación de las prendas históricas y programas educativos relacionados con la moda.

Según el MET, el evento -donde se promueve el mecenazgo de las grandes fortunas- proporciona a la institución su principal fuente de financiación para exposiciones anuales, publicaciones, adquisiciones, operaciones y mejoras de capital, y hasta ahora ha recaudado más de 223,5 millones de dólares para el Costume Institute (la colección de moda del museo) bajo la dirección de Anna Wintour.

Lo más llamativo de esta gala, y lo que atrae más la atención del público, es su 'dresscode', que tiene que ver con la exposición que inaugura. Cada año, los temas se vuelven más y más enrevesados, haciendo que los famosos se pongan creativos para dar con el look más comentado de la noche, ya sea por bizarro —como Jared Leto vestido de Choupette, el gato de Karl Lagerfeld— o por elegantes siguiendo la temática —como Dua Lipa con un vestido de Chanel que Claudia Schiffer llevó en el desfile de HC de 1992 y que diseñó el modisto alemán—.

Blake Lively en la Gala MET 2022 Getty Images

¿Cuándo es la gala MET del 2024?

Cada año se celebra el primer lunes de mayo, por lo que este 2024 será el día 6 a las 6 de la tarde —para nosotros, el 7 a las 12 de la madrugada—. Aunque las entregas de premios, galas y demás suelen hacerse los sábados, choca que un lunes por la noche tengamos el "Super Bowl de los eventos de moda", pero todo tiene una explicación.

Desde que se comenzó a celebrar en 1948, la gala MET no tenía una fecha específica, aunque generalmente se solía llevar a cabo entre noviembre y diciembre. Sin embargo, según un artículo de The New York Times, en noviembre de 1999 falleció Richard Martin, jefe curador del museo, por lo que fue imposible rendir homenaje a Coco Chanel en el 2000. La gala se retrasó hasta el 23 de abril del 2001, una semana antes de la siguiente exposición.

A partir de ese momento, las galas comenzaron a celebrarse en mayo hasta el 2005, cuando por fin se decidió rendir homenaje al trabajo de Coco Chanel, festejando el evento el primer lunes de mayo. Después de esta fecha, la gala MET se ha realizado este mismo día.

Lady Gaga en la Gala MET 2019 Karwai Tang/Getty Images

¿Cuál es la temática de la gala MET 2024?

Como es tradición, la editora jefe de la revista Vogue, Anna Wintour, también presidirá la gala, cuyo código de vestimenta será "El jardín del tiempo", la idea de la belleza fugaz inspirada en un relato corto del mismo título escrito por J.G. Ballard en 1962, siguiendo la temática de la exposición, Bellas durmientes: Reanimando la moda, trata sobre el carácter efímero de la ropa y sus tendencias. Estaremos atentos para ver cómo nos sorprenden los invitados con sus 'dresscode'

Por su parte, el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, será uno de los presidentes de honor de la velada, ya que su empresa -cada vez más presente en las citas de alta costura- es la que corre este año con el grueso de la financiación del evento, con ayuda secundaria de Loewe y Condé Nast.

Los famosos más esperados

Mientras que Chris Hemsworth acudirá por primera vez a la gala, Jennifer Lopez, Zendaya y Bad Bunny repetirán como asistentes, aunque todos serán anfitriones. Cabe resaltar la aparición de la neoyorquina, que vuelve por decimotercera vez, convirtiéndose en la invitada que más veces ha acudido al evento.

Entre los looks más llamativos que recordamos de los presidentes en anteriores galas MET destacan especialmente el vestido de Ralph Lauren y el sombrero estilo 'cowboy' que llevó Jennifer Lopez en 2021, el look de Juana de Arco que vistió Zendaya en 2018, y el traje con espalda abierta y una capa de motivos florales que lució Bad Bunny en 2023.

Zendaya en la Gala MET del 2018 Getty Images

La MET Gala se le conoce como el evento anual por excelencia del glamour neoyorquino, en el que se dan cita un gran número de celebridades, y la exposición se podrá visitar en una sala del museo hasta el 2 de septiembre de este año.

