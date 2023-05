Hoy todo el mundo sigue hablando de la Gala MET: que si el traje de gato de Jared Leto, el increíble vestido de Dua Lipa, la cara deformada de Doja Cat... Sin embargo, existe una fiesta secreta en la que las 'celebrities' pierden toda la vergüenza: la 'after party'.

En este evento, los famosos se deshacen de los vestidos elegantes y pomposos para atreverse con los looks más sexis y diminutos, donde el tejido que más se ve es la piel, y no precisamente la de animales. Este año se pasaron por ella Olivia Wilde, Janelle Monae y Cara Delevingne, entre otras, dejándonos looks de lo más escandalosos que casi nadie ha visto.

1. Janelle Monae

Janelle Monae en la 'after party' de la Gala MET 2023 Getty Images

La cantante dejó a todo el mundo boquiabierto a su llegada a la fiesta. Aunque no fue a la gala, no se quiso perder la 'after party' siguiendo la temática que dio Anna Wintour. Para ello, llevó un lujoso bikini negro con una ristra de perlas y un bolso que buscaba parecerse a Choupette, la gata de Karl Lagerfeld.

2. Olivia Wilde

Olivia Wilde en la 'after party' de la Gala MET 2023 GC Images

Olivia Wilde apostó por un vestido de crochet largo calado, pero sin nada debajo. Para que resaltara bien su ropa interior, escogió unas braguitas negras, mientras que el pecho lo tapó con la tela del vestido. Sin duda un look muy diferente al que llevó para la gala: un vestido blanco que pasó desapercibido.

3. Kendall Jenner

Kendall Jenner en la 'after party' de la Gala MET 2023 GC Images

Uno de los looks más impactantes fue el de Kendall Jenner. La modelo apareció con un mono de lentejuelas completamente transparente, aunque lo que más nos sorprendió fue que llevara el tanga por encima de la ropa. ¿Tendencia inspirada en Superman a la vista?

4. Cara Delevigne

Cara Delevigne en la 'after party' de la Gala MET 2023 GC Images

Cara Delevigne nos dejó impactadas con un look con mucha pluma. Aunque la modelo fue una de las ausencias más sonadas de la noche dada su cercanía con Lagerfeld, no se quiso perder la fiesta de después. Para ello, llevó un look inspirado en el icónico traje que siempre llevaba el diseñador y, para emular su pelo platino, llevó un casco de plumas.

5. Penélope Cruz

Penélope Cruz en la 'after party' de la Gala MET 2023 GC Images

El amor de Penélope Cruz con Chanel también llegó a la 'afert party' con un look firmado por la 'maison' francesa. La actriz española llevó varios de los elementos más característicos de los diseños de Lagerfeld en un LBD muy sexy. El corsé, la dalia en el escote y el mini bolso atado a la mano fueron las estrellas del look.

6. Kylie Jenner

Kylie Jenner en la 'after party' de la Gala MET 2023 GC Images

Para la fiesta de después, Kylie Jenner llevó un vestido que más nos gustaría que hubiera llevado para la gala. Se trata de un vestido muy elegante que grita Karl Lagerfeld por los cuatro costados. Los guantes, la cintura muy ajustada y el escote bicolor eran una completa fantasía.

7. Karlie Kloss

Karlie Kloss en la 'after party' de la Gala MET 2023 GC Images

La modelo anunció su embarazo con un top totalmente transparente y unos pantalones biker a tono que nos enseña que la ropa premamá también puede ser sexy.

8. Amanda Lepore

Amanda Lepore en la 'after party' de la Gala MET 2023 Getty Images for Karl Lagerfeld

La reina de las cirugías pláticas, Amanda Lepore, no quiso perderse una fiesta tan importante. Eso sí, lo hizo a su estilo. Enfundada en un imposible vestido transparente de Chanel, la 'celebrity' no se olvidó de la melena blanca del diseñador ni de su gata, que la llevó en forma de bufanda.

GALERÍA | Todos los looks de la Gala MET 2023

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda, liderazgo y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.