El top totalmente transparente con el que Karlie Kloss anunció su embarazo en la 'after party' de la Gala MET

A sus 30 años de edad, Karlie Kloss es una de las supermodelos más valoradas del planeta. La que trabajó como ángel de Victoria's Secret sorprendió en la 'red carpet' de Gala MET 2023 con un vestido negro firmado por Loewe, de manga larga y ajustado a su silueta, que lució con varios collares de perlas. Sin embargo, este estilismo no es el único con el que la 'top' triunfó, sino que su look para la 'after party' también fue todo un éxito.

Más allá de los looks, lo que más impactó de la modelo fue, sin duda, su tripita de embarazada, con la que confirmó que pronto será madre de su segunda hijo, al igual que la tenista Serena Williams que también aprovechó la cita para dar la noticia.

En el primer look que Karlie Kloss lució en la MET Gala, se podía apreciar el volumen de su tripita gracias al vestido ajustado que escogió para la ocasión; sin embargo, de cara a la 'afer party' (donde también hubo mucho nivel estilístico), la supermodelo optó por una blusa totalmente transparente con la que presumió de embarazo.

Para este segundo look de la noche, Kloss llevó una blusa transparente de color negro y de tirantes con pantalones cortos de estilo 'biker' a tono. El estilismo lo completó con unos botines de tacón sensato cuadrado, así como por un choker con flor de tul, así como un bolso 'clutch' de mano también negro.

El pelo lo llevó recogido dejando su rostro al descubierto, maquillado de manera muy natural. Sin duda, con ambos estilismos Karlie Kloss lucía radiante y confirmaba que pronto tendrá su segundo hijo junto a pareja, Joshua Kushner, con quien está casada desde 2018.

