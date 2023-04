Gordofobia, amores prohibidos y la resurrección de Chanel: así era Karl Lagerfeld, el protagonista de la Gala MET 2023

En 1933 nacía en Hamburgo, en plena Alemania nazi, Karl Lagerfeld, uno de los diseñadores más influyentes de lo que podríamos llamar el siglo de oro de la moda. Tan controvertido como amado, el diseñador era alabado en las grandes esferas por su personalidad excéntrica y su estilo distintivo, con un genio que consiguió hacer resurgir de sus cenizas a la firma francesa Chanel y convertirla en el referente del lujo que es hoy.

Lagerfeld fue el creador de los grandes iconos de la 'maison', como el traje de tweed y esa estética arriesgada, pero clásica, que arrasó en las pasarelas de los 90 de la marca. Durante años, el káiser de la moda fue uno de los mayores referentes del diseño a nivel mundial, pero en el 2019 y a la edad de 85 años, su llama se apagó a causa de un cáncer de páncreas.

Su impacto en la moda contemporánea fue tal que este 2023 la industria ha querido rendirle homenaje convirtiéndole en la temática de la Gala MET: 'Karl Lagerfeld: A line of beauty' ('Karl Lagerfeld: una línea de belleza'), siguiendo la teoría de la estética descrita por William Hogarth en su libro Análisis de la belleza, de 1753.

Como si fuera el rey Midas, todo lo que tocaba lo convertía en oro: Chloé, Fendi, Chanel... Pero también hizo despegar las carreras de aquellas modelos que convirtió en sus musas, como Vanessa Paradis, Inès de la Fressange, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Cara Delevingne y Kaia Gerber. Si querías llegar a ser alguien dentro del mundo de la moda, este era el camino más efectivo.

Cuando entró en Chanel en 1983, la marca se consideraba "casi muerta" desde que década atrás falleciera Coco Chanel, su fundadora. Lagerfeld reflotó la empresa y, manteniendo el estilo característico, lo renovó y convirtió en lo que conocemos hoy en día como Chanel, con un estilo completamente chic y atemporal.

Una de las piezas icónicas es la chaqueta Chanel, adaptable a todo tipo de looks. Además, también introdujo las cadenas doradas, la famosa camelia de la firma y el logo de la doble C (CC).

Chanel otoño-invierno 2019, una de las últimas colecciones de Lagerfeld IMAXTREE

Luces y sombras de la vida de Karl Lagerfeld

Si bien se convirtió en una de las figuras más influyentes de la industria, el káiser tuvo un lado oscuro que siempre se ha intentado mantener en secreto. A su llegada a París, Lagerfeld inventó una vida de fantasía: primero su padre fue un barón sueco, al siguiente un danés... Incluso su edad fue una completa incógnita hasta 2003, pero no porque él la revelara. Fue el periódico alemán Bild quien publicó su acta de bautismo.

La periodista Raphaëlle Bacqué fue una de las personas que intentó descubrir la verdad tras espejismo que el diseñador había creado y, aunque a lo largo de su carrera dio múltiples entrevistas, la francesa afirma que sólo dio a conocer al público una ilusión de sí mismo.

Según cuenta Bacqué en el libro Kaiser Karl, el alemán intentó tapar por todos los medios el pasado nazi de su familia, y es que Otto Lagerfeld (su padre) había llegado a acuerdos con en gobierno de Hitler para abastecer al ejército alemán a cambio de proteger su empresa durante la guerra.

Karl Lagerfeld en 1983 Getty Images

El diseñador vs. las mujeres

Aunque su ascenso y tren de vida se mantenía gracias a las mujeres, lo cierto es que Karl Lagerfeld no las tenía en una alta estima, excepto quizás, a las que consideraba sus musas y amigas. Una de sus últimas polémicas vino por el movimiento #MeToo, con declaraciones como "si no quieres que te bajen los pantalones, no te hagas modelo. Métete en un convento, allí va a haber siempre una plaza para ti".

Otra de sus grandes controversias fue por el cuerpo femenino y su repulsión a las medidas que se escapaban del estándar del mundo de la moda y criticando a aquellas mujeres con más de un talla 2, una 32 en España. Además, Lagerfeld afirmaba que "nadie quiere ver a mujeres con curvas en la pasarela" y que las personas que criticaban a las modelos excesivamente delgadas eran "madres gordas con sus bolsas de patatas fritas sentadas frente a la televisión".

Puesto que él se sacrificó perdiendo 47 kg en tan solo 13 meses (y co-escribió un libro para que los demás también lo hicieran), pensaba que las modelos debían hacer lo mismo para llevar sus diseños, que solo confeccionaba según sus medidas "ideales". Además, llegó a pronunciar en una entrevista que las mujeres debían "comprar tallas más pequeñas y menos comida".

Desfile de Alta Costura de Chanel 1993 Getty Images

Jacques de Bascher, un amor que nunca pudo ser

A lo largo de su vida, Karl fue muy reservado en cuanto a sus relaciones amorosas. Sin embargo, es bien sabido del idilio que mantuvo con Jacques de Bascher, un aristócrata francés y uno de los hombres más influyentes de la escena social parisina de los años 70 y 80.

La relación de Lagerfeld y de Bascher fue considerada por muchos como un "amor prohibido" debido a que De Bascher era abiertamente homosexual en una época en la que la homosexualidad aún era tabú en la sociedad de la época. Además, la relación entre ambos hombres también se consideró como escandalosa debido a que De Bascher estaba casado con una mujer.

El dandy francés fue también la causa de la gran enemistad entre el diseñador alemán e Yves Saint-Laurent, que en 1973 se convirtió en amante de Jacques en una relación bastante desequilibrada y destructiva. La relación entre Bascher y Karl terminaría de forma abrupta en 1989, cuando el galo murió de Sida tras una vida de excesos. Sin embargo, no abandonó la memoria del káiser, que compró una casa cerca de Hamburgo a la que llamó Villa Jako en memoria de Jacques de Bascher. En 1998, Lagerfeld lanzó una fragancia con el mismo nombre, en honor al amor de su vida.

Choupette, su verdadera musa

Tras la muerte del káiser de la moda, el mundo enloqueció al ver que había dejado toda su fortuna a Choupette, su gata birmana a la que él mismo denominaba su musa y princesa en varias entrevistas. Incluso, se sabe que la gata tenía su propia niñera y viajaba en aviones privados (como sigue haciendo hasta ahora).

No obstante la historia de cómo consiguió a Choupette es más curiosa que la herencia. Se dice que un amigo la dejó al cuidado de Lagerfeld durante unas pocas semanas en el 2011, mientras su dueño estaba de vacaciones. Durante ese tiempo, el diseñador se enamoró del gato y nunca se la devolvió.

En varias entrevistas, Karl llegó a decir que no podía imaginarse la vida sin Choupette y que era el verdadero amor de su vida. Esta relación se convirtió en una de las historias de la moda que saltaron a la cultura popular, convirtiendo a la gata en un verdadero icono. Por supuesto, en esta edición de la Gala MET es una de las invitadas de honor.

