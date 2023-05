El tanga por encima de la ropa: Kendall Jenner luce esta tendencia para una cita romántica

El romance entre Kendall Jenner y Bad Bunny está más que confirmado. Primero pudimos ver a la pareja disfrutar de Coachella 2023 juntos, y esta semana han vuelto a acaparar la atención de los medios de comunicación acudiendo juntos a la Gala MET 2023.

Para la cita, Kendall Jenner causó sensación con un look, de Marc Jacobs, protagonizado por un body negro. Sin embargo, la modelo sorprendió todavía más con su segundo look de la noche: un mono totalmente transparente y brillante que llevó a la 'after party' de la Gala MET y que, además, lució con un tanga negro por encima.

A simple vista, este mono-body recordó a una pieza de la colección primavera-verano de 1994 de lentejuelas de Chanel, firma más repetida de la gala MET 2023 en honor a Karl Lagerfeld. Sin embargo, se trata de un diseño creado para la ocasión aunque, eso sí, inspirado en la pieza original.

El mono corto está confeccionado en lentejuelas transparentes y completado con un arnés negro con tirantes de perlas en la parte de los hombros, así como por un tanga negro que Jenner lleva por encima de esta pieza. La creación es obra de Nensi Dojaka, diseñadora albanesa que ya ha vestido a otras importantes 'celebrities' como Rihanna o Dua Lipa. "Kendall en nuestra recreación homenaje de uno de los looks icónicos de Karl para la fiesta posterior a la reunión de anoche", fue el mensaje que la diseñadora compartió junto a unas fotografías de la modelo llevando este estilismo.

En la 'after party' de la MET 2023, Jenner no sólo sorprendió con este look, sino que lo hizo también con su compañía, pues acudió junto a su nuevo novio, Bad Bunny.

Se trata de un estilismo tan atrevido como impecable con el que Kendall Jenner se convierte en una de las mejor vestidas de la 'after-party' de la MET Gala 2023; sin embargo, el detalle de la ropa interior por encima del mono ha llamado realmente la atención. Aunque en la pieza original de Chanel que se recrea con esta creación la ropa interior va por encima, este look de Jenner confirma que ahora estas prendas no sólo se dejan a la vista por fuera de los estilismos, sino que las más atrevidas lo lucen por encima de los 'outfits'. ¿Se asentará esta moda como la nueva tendencia de 2023?

