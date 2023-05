Blake Lively, Lady Gaga, Zendaya... El listado de 'celebrities' que faltaron a la Gala Met 2023: ¿cuál es el motivo de su ausencia?

La Gala MET es uno de los acontecimientos más importantes para las famosas más amantes de la moda. Este es el escaparate perfecto para mostrar su gusto exquisito o para dar rienda suelta a su creatividad con looks imposibles, inspirándose o no en la temática impuesta por Anna Wintour.

Cada año, esperamos ver a nuestras 'celebrities' favoritas, sin embargo, ya sea porque no están de acuerdo con la temática, porque no quieren gastarse 50.000 dólares en la entrada y otros 300.000 dólares por sentarse en las mesas o simplemente porque a Wintour no le apetezca que cierta famosa vaya a su evento estrella, ya que la editora de Vogue es la que siempre tiene la última palabra.

Beyoncé, Blake Lively y Zendaya han sido algunas de las grandes ausencias de esta última edición. Sin embargo, no han sido las únicas, ya que muchas de nuestras famosas favoritas no han querido asistir a la Gala MET de este año.

1. Beyoncé

Beyoncé en la Gala MET 2016 Michael Buckner/WWD

La última vez que vimos a Beyoncé en la Gala MET fue en el 2016. La temática era la influencia de la tecnología en la Alta Costura, pero la cantante decidió lucir un vestido de látex con apliques de perlas de Balmain. Al parecer, la Queen B ha preferido irse de viaje con su marido a asistir al evento.

2. Blake Lively

Blake Lively en la Gala MET 2022 Getty Images

Una de las grandes ausencias de la gala fue Blake Lively. El año pasado se convirtió en la reina del evento por pleno derecho con un vestido en honor a la estatua de la libertad que cambiaba de color, pero este año nos ha dejado con la miel en los labios y el motivo se lo confesó a la revista People: "No iré a la alfombra roja, pero la estaré viendo. Tengo otros planes: estar en mi sofá".

3. Zendaya

Zendaya en la Gala MET del 2018 Getty Images

El 2019 fue la última vez que vimos a Zendaya entrando como invitada a la fiesta del museo Metropolitano de Nueva York. La que anteriormente fue una de las apariciones más esperadas de la noche, se ha convertido en toda una novia a la fuga. Para justificar su ausencia en el 2022, dijo que tenía otros planes que, al parecer, siguen estando hasta el día de hoy.

4. Lady Gaga

Lady Gaga en la Gala MET 2019 Karwai Tang/Getty Images

Es difícil imaginarse un evento de tales características sin Lady Gaga, no obstante, la cantante lleva sin aparecer por las icónicas escaleras desde el 2019. Uno de los posibles motivos de su ausencia de este año es un merecido descanso después de las grabaciones de la película musical Joker: Folie à Deux, donde interpreta a Harley Quinn, tras una preparación "totalmente metódica" para su papel.

5. Bella Hadid

Bella Hadid en la Gala MET 2022 Getty Images

A pesar de que Gigi Hadid si fue a la MET Gala, no vimos ni rastro de Bella, su hermana, por la alfombra roja. Aunque se rumoreaba que la modelo podría aparecer, al final nos dejó a todos un tanto decepcionados, a pesar de apoyar a Gigi por redes sociales. La última vez que vimos a Bella fue en Las Vegas a fines de marzo, donde celebró cinco meses sin beber alcohol.

6. Taylor Swift

Taylor Swift en la Gala MET de 2016 Kevin Mazur/Getty Images

Aunque solo ha ido unas cuantas veces a la Gala MET, ha conseguido que sus fans la echen de menos en todas las ediciones. La última vez que Taylor Swift acudió fue en 2016 con un look muy futurista y fue en la 'after-party' donde conoció a Tom Hiddleston y empezó su breve, pero intenso, romance.

7. Katy Perry

Katy Perry en la Gala MET 2019 FilmMagic

Pese a que los looks de Katy Perry en la Gala MET son icónicos, este año ha tenido que declinar la oferta, pero no sin un buen motivo. La cantante es jueza en American Idol y la fiesta coincidía con la agenda del concurso.

8. Selena Gomez

Selena Gomez en la Gala MET 2017 Getty Images

Después de toda la popularidad y el apoyo que ha recibido Selena Gomez, todo el mundo esperaba que, tras años de una sonada ausencia, la cantante volviera a pisar esta alfombra roja. Sin embargo, estos sueños no se hicieron realidad. Al parecer, la estrella ha estado rodando la última temporada de Solo asesinatos en el edificio y ha preferido tomarse unas merecidas vacaciones.

9. Rosalía

Rosalía en la Gala MET 2022 Getty Images

Este año nos quedamos sin una gran parte de la representación española en la gala sin la presencia de Rosalía. Al parecer, la cantante prefirió no asistir para centrarse en sus compromisos profesionales.

10. Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow en la Gala MET 2013 Getty Images

Finalmente, llegamos a una de las supuestas "vetadas" por Anna Wintour. La última vez que vimos a Gwyneth Paltrow fue en la gala de 2019, pero al parecer, la actriz tuvo varios años prohibida su asistencia por unas declaraciones que dio en el Show de Kylie y Jackie O en 2013, la llevaron a no recibir invitación hasta el 2017.

"Es espantoso. Piensas que va a ser esta fiesta maravillosa y glamourosa y que vas a ver a toda esta gente famosa. Y llegas y está atascado, hace muchísimo calor, todo el mundo te empuja, creo que ya no estamos en edad de hacer esas cosas", dijo la actriz en 2013.