La infanta Sofía cumple 17 años: así es el estilo de la nueva 'it girl' de la Casa Real

Como primogénita, y heredera de la corona, la atención mediática siempre ha recaído en la princesa Leonor. Desde muy pequeña, la futura reina de España ha tenido que lidiar con el peso de la institución y las expectativas, algo que su hermana pequeña, la infanta Sofía, no ha sufrido tanto.

Aunque tan solo se llevan dos años, sus roles y deberes son muy distintos. Mientras que Leonor tiene que prepararse para reinar en un futuro y someterse a un duro entrenamiento militar para ser capitán general del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y, después, estudiar derecho, Sofía no carga con estas presiones y obligaciones, algo que también se ha visto reflejado en el vestuario de las infantas en los últimos años.

Aunque de pequeñas sus looks eran controlados y coordinados por su madre, la reina Letizia, ahora tanto Leonor como Sofía gozan de una mayor libertad de decisión, pasando de llevar la misma ropa a conjuntos de diferentes estilos.

A lo largo de los años, la princesa de Asturias ha definido su forma de vestir como algo más tradicional y madura de lo que se espera para una chica de su edad, mientras que la de su hermana era más libre y atrevida. Hoy 29 de abril, la infanta cumple 17 años y lo celebramos repasando sus looks a lo largo de los años.

En la coronación de Felipe VI

La princesa Leonor junto a la infanta Sofía en la coronación de Felipe VI Getty Images

Jesús Reyes, periodista experto en moda y autor de Leonor. Estilo de una Borbón y Ortiz, nos cuenta que "el estilo de la infanta Sofía ha ido evolucionando con el paso de los años y ahora muy poco tiene en común con el de su hermana, la princesa Leonor. En el caso de la hija menor de los Reyes de España, le gusta vestir mucho más fluida, cómoda y con un estilo más ligado a las tendencias, dentro de lo que el protocolo le permite también para ella".

Sin embargo, desde que eran pequeñas, la princesa Leonor y la infanta Sofía siempre han llevado looks coordinados: la heredera en rosa y rojo y su hermana en tonos azules y verdes, preferencia que, a día de hoy, ha cambiado.

Sus primeros 'street styles'

La infanta Sofía visita a su abuelo en el hospital, 2013 Europa Press

Mientras que para los actos oficiales la vestían con looks muy arreglados y atemporales, cuando la veíamos en la calle con sus padres siempre iba a la última moda de la época. Las bailarinas no podían faltar y cambiaban los vestidos por unos vaqueros, pantalones que, ahora, prefiere llevar en su día a día.

Siempre con su hermana

La princesa de Asturias, Leonor (d), y la Infanta Sofía, saludan al público a su llegada al Palacio de las Cortes, acompañando a su padre, el Rey Felipe VI, que preside la solemne ceremonia de apertura de la XII Legislatura. Emilio Naranjo / EFE

Las dos hijas del rey Felipe VI siempre se han acompañado en cada acto público al que han acudido, con looks que, si bien no son iguales, han estado siempre combinados. Si una llevaba un vestido, la otra llevaba un diseño parecido en colores opuestos, como pudimos ver durante la ceremonia de apertura de la XII Legislatura. En aquella ocasión, Sofía llevaba un vestido corto de manga larga con el puño ajustado y bailarinas, exactamente lo mismo que lució Leonor, aunque el look de la princesa era en color rojo.

La realeza como inspiración

La infanta Sofía en Palma de Mallorca, 2017 Europa Press

En sus vacaciones en Mallorca, siempre nos traen los mejores looks: formales, pero más relajados. Allí la hemos podido ver con estilismos de una marcada inspiración 'royal', como vestido azul con estampado de estrellas y adorno en el cuello que nos recuerda al look de lunares que llevó Lady Di cuando salió del hospital después de dar a luz.

Looks atemporales

La infanta Sofía, durante los Premios Princesa de Asturias 2019 en Oviedo. Getty Images

Al igual que pasaba con su hermana, la princesa Leonor, durante el principio de su adolescencia llevaron vestidos clásicos que, en aquel momento, fueron criticados porque no se correspondían a chicas de su edad. Durante aquella época, Sofía era la que vestía de azul y Leonor de rojo, colores que se invertirían años después.

La infanta empieza a arriesgar en la moda

La princesa Leonor con la infanta Sofía en el desfile militar de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre, 2020 Europa Press

En plena pandemia por el Covid-19, vimos a la infanta Sofía con un look completamente diferente. Para el desfile militar de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre, se decantó por unos pantalones azul marino que acompañó con una original blusa azul pastel, que en un lado llevaba un maxi lazo que le daba más movimiento y frescura a su look.

Su lado más 'boho'

La reina Letizia con la infanta Sofía en Cartagena, 2021 Europa Press

En los últimos años, también ha desarrollado un gusto por la moda más hippy o 'boho' con prendas de estampado étnico que, además, suelen ser 'low cost'. Entre ellas, encontramos el vestido que se agotó al instante nada más llevarlo, de color rojo, con bordados folk y manga abullonada de Sfera que llevó en su visita a Cartagena en 2021.

Con un toque de elegancia

La reina Letizia y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2021 Getty Images

Tras las críticas por sus looks formales, su estilo en eventos y premios cambió bastante a conjuntos más actuales y en tendencia, pero sin perder ese toque de elegancia que se espera y requiere. Para los Premios Princesa de Asturias 2021, sorprendió con una falda de tul rosa palo con una camiseta negra con detalles de lentejuelas que sigue al pie de la letra la tendencia 'balletcore'.

Rockera en su día a día

La princesa Leonor junto a la infanta Sofía en Chinchón, 2023 Getty Images

Durante una visita en Chichón en año pasado, pudimos ver el verdadero estilo de Sofía, con uno de los colores que casi nunca solemos ver ni en la princesa ni en la infanta: el negro. En aquella ocasión, lo llevó en casi un 'total look' donde combinaba una chaqueta de cuero 'biker' con unos pitillos, dejándonos con un estilismo muy rockero.

Arriesgando con el detalle más criticado de Letizia

La infanta Sofía junto a la princesa Leonor Europa Press

Para su Confirmación, arriesgó con mono fucsia al que no le faltaba uno de los detalles que más se criticó cuando lo llevó su madre, la reina. Se trata de un pequeño 'cut-out' en el centro del abdomen muy juvenil y acorde a la ocasión.

En Gales

La infanta Sofía a su llegada este martes al UWC Atlantic College de Gales Casa de SM El Rey

Al igual que su hermana, Sofía también cursa bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, donde nos sorprendió con un look muy típico de una chica de su edad: pantalones cargo verdes, con un 'crop top' y una sobrecamisa de cuadros a juego.

Moda sostenible

La princesa Leonor y la infanta Sofía llegando al acto de Jura de Consitución Getty Images

Para la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor, apostó por el diseño Theola de la firma Erdem, con estampado de flores azules y un cinturón de terciopelo a la cintura, imitando la silueta favorita de la reina Letizia. El cuello cerrado precede a uno de los detalles más especiales de la prenda, unas mangas capa abiertas a la altura del hombro y con un lazo en el lado izquierdo, siendo de la misma longitud que el vestido.

Jesús Reyes nos cuenta que "que ha sido la única miembro de la Familia Real de España en apostar por un vestido alquilado, prenda que lució en la Jura de la Constitución de doña Leonor. Un gesto que demuestra que doña Sofía apuesta por un modelo de moda y uso de la ropa circular y sostenible: un tema que preocupa mucho a las nuevas generaciones y que desde Casa Real también defienden con Sofía de Borbón Ortiz como abanderada".

Nuevo icono 'royal'

Al igual que Amalia de Holanda —segunda hija de los reyes holandeses y compañera de Leonor en Gales—, parece ser que Sofía está destinada a ser una 'it girl' dentro de la Casa Real y, aunque no podemos ver sus últimos looks, ya que en el internado británico la privacidad es máxima, sus pocas apariciones hablan por sí solas.

"Vemos normalmente a la infanta Sofía con vestidos de corte cóctel, en tonos alegres y aun en zapatos planos, sin tacón. También muy poco maquillada y con el pelo semi recogido: una imagen muy cándida en actos formales. Quizás, ahora recién cumplidos sus 17 años, sigamos apreciando una más extensa evolución en su estilo a la hora de vestir. En su día a día, le gusta la ropa cómoda y urbana, un estilo muy habitual en jóvenes de su edad", añade el experto.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.