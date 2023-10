El estilo de la infanta Sofía, ausente en el Día de la Hispanidad, mientras estudia en Gales

Como cada 12 de octubre, la familia real ha presidido el desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional de España. Este no ha sido, sin embargo, un año cualquiera teniendo en cuenta que, por primera vez, la princesa Leonor ha lucido uniforme militar de gala, días después de verla con el traje de época que llevó en su Jura de Bandera en Zaragoza. Ha sido, sin duda, la gran protagonista, puesto que, además en este Día de la Hispanidad, ha debutado en la tradicional recepción en el Palacio Real a políticos, miembros del Gobierno y representantes de la sociedad civil. Todas las miradas estaban puestas en la heredera que, por primera vez, ha vivido una cita tan importante sin el incondicional apoyo de su hermana, la infanta Sofía, quien continua sus estudios en Gales.

Si bien, la hija pequeña de los reyes Felipe y Letizia no asistió a los actos del 12 de octubre debido a su actividad académica en el UWC Atlantic College, sí se ha podido conocer algunas de las actividades que el centro está desarrollando estos días y en los que, a buen seguro, Sofía está participando. Entre ellas, un Simposio Orquestal, en el que alumnos y profesionales llevaron a cabo varios ensayos en el Bradenstoke Hall.

No son muchas las imágenes que se puede ver de la infanta, más allá de las que publicó la Casa Real el día que Sofía marchó a Gales y donde lució un look muy juvenil con 'crop-top' y camisa de cuadros. Algo similar a lo que ocurrió cuando estudiaba allí la princesa Leonor y de la que no tuvimos datos de sus estilismos elegidos, hasta el día de su graduación, cuando optó por un vestido magenta 'made in Spain', valorado en 399 €, de la firma Apparenti, que completó con unas sandalias de tacón doradas.

La gran ausente de la Fiesta Nacional

La princesa Leonor con la infanta Sofía en el desfile militar de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre, 2020 Europa Press

Aunque fechas como el 12 de octubre están marcadas en rojo en el calendario de la familia real y en las mismas hemos sido testigos de la inquebrantable unión entre la princesa Leonor y su hermana, la ausencia de Sofía, esta vez, está más que justificada debido a sus compromisos académicos. No será hasta el próximo 27 de octubre cuando la joven regresará a Zarzuela, aprovechando sus vacaciones de octubre y permanecerá hasta el 5 de noviembre, por lo que sí podrá acompañar a su hermana en la jura de la Constitución que, precisamente, coincide con el día de su 18 cumpleaños, el próximo 31 de octubre.

Fue en 2021, durante el desfile por el Día de la Fiesta Nacional, cuando se produjo por primera vez la situación contraria, puesto que era Leonor quien se encontraba en el UWC Atlantic College y no tenía vacaciones.

El impecable estilo de la infanta Sofía

La Infanta Sofía y la Princesa de Asturias en un evento de la fundación Bulli. EP

Aunque no tengamos oportunidad de verla en este 12 de octubre de 2023, ni sepamos de los 'outfits' que está luciendo durante su estancia en Gales, la infanta Sofía ha demostrado tener un estilo propio en cada uno de los eventos a los que ha asistido antes de marchar. Su personalidad le permite tener la facilidad de llevar piezas tendencia con básicos de fondo de armario sin perder la elegancia que impone el protocolo.

La infanta Sofía antes de marchar al UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido). Casa Real.

Así, aunque en eventos oficiales siempre apueste por colores vitamina, acordes a las últimas tendencias como el 'barbiecore' a través de vestidos o monos elegantes, en su día a día prefiere los looks más informales y juveniles, en línea con su edad. En este sentido, su estilo en el UWC Atlantic College no debe distar mucho del look que eligió para su viaje a Gales en el que las zapatillas deportivas y el pantalón de corte ancho marcaban el tono más casual por el que se decanta habitualmente.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.