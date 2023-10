La infanta Sofía estrena un vestido con significado oculto en la jura de la Constitución de la princesa Leonor

Este 31 de octubre es uno de los días más importantes en la vida de la princesa Leonor. No solo cumple 18 años, también ha jurado la Constitución en el Congreso de los Diputados de España, donde ha prometido lealtad al rey Felipe VI, su padre.

Todo el protagonismo de hoy, evidentemente, se lo ha llevado la heredera al trono, con un traje sastre en un blanco impoluto. Sin embargo, siempre a su lado apoyándola, se encontraba la infanta Sofía.

Su hermana pequeña se ha convertido en un pilar muy importante en la vida de Leonor, siendo su apoyo y amiga. Para este momento crucial, Sofía ha querido estar a la altura, con un vestido de día algo veraniego que se convierte en la inspiración de los 'royals' con más estilo.

El simbólico look de la infanta Sofía en la jura de la Constitución de Leonor

En esta víspera del Día de Todos los Santos, la infanta ha apostado por un look de estreno con un vestido por encima de la rodilla en azul, escogiendo el tono que siempre utiliza la princesa Leonor en los actos más importantes.

La princesa Leonor y la infanta Sofía llegando al acto de Jura de Consitución Getty Images

Se trata del diseño Theola de la firma Erdem, con estampado de flores azules y un cinturón de terciopelo a la cintura, imitando la silueta favorita de la reina Letizia. El cuello cerrado precede a uno de los detalles más especiales de la prenda, unas mangas capa abiertas a la altura del hombro y con un lazo en el lado izquierdo, siendo de la misma longitud que el vestido.

Pese a que no es de esta temporada y ya no se encuentra en el catálogo de la firma inglesa, es la primera vez que vemos a la infanta con este diseño, que en su momento costaba 1.770 euros. La elección de este vestido no es casualidad, y es que tiene un elemento simbólico detrás muy grande.

Vestido de seda de Erdem Erdem

La infanta ha mezclado en su look los colores que llevan la reina Letizia (azul) con la princesa Leonor (el blanco), mostrando la unidad que hay entre ellas. Estos tonos, además, son los que representan a la familia Borbón.

Como calzado, Sofía ha vuelto a escoger unas bailarinas planas destalonadas en terciopelo negro, que combinan con el cinturón del vestido y consiguen que la diferencia de altura entre ella y su hermana no sea tan pronunciada. Finalmente, a diferencia de Leonor y Letizia, la infanta ha decidido llevar el pelo suelto.

