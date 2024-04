Una generación sin vacuna frente al papiloma humano: "La tasa de vacunación en mujeres adultas es muy baja pese a los beneficios"

Se calcula que ocho de cada diez personas sexualmente activas se infectará en algún momento de su vida del virus del papiloma humano (VPH). Aunque la infección suele ser transitoria en la mayoría de los casos, si persiste a lo largo del tiempo, puede llegar a provocar la aparición de cánceres, siendo el más frecuente el de útero (cérvix) en mujeres. En España, hace ya casi 20 años que se vacuna contra este virus, pero hay todavía una franja de edad, la de los más adultos, que presenta tasas de inmunización muy bajas. De ahí que, hace un mes, Cataluña haya decidido incorporar una nueva prueba de detección a mujeres de entre 30 y 65 años, con el objetivo de que, a partir de 2025, se haga por automuestras con un kit que podrá recogerse en las farmacias.

El objetivo de la Generalitat es, principalmente, reducir la incidencia del cáncer de útero entre un 60 y un 70%, ya que es el segundo más frecuente entre mujeres de 25 a 64 años. Aunque el virus es el responsable de un 10% de todos los cánceres, y puede ocasionar también cáncer de ano, de vagina, de vulva, pene y orofaringe, así como lesiones benignas, como las verrugas genitales o los condilomas acuminados. "No distingue de géneros ni de edad. Es una infección muy frecuente, podríamos decir que casi ubicua", cuenta a 20minutos el ginecólogo y experto en infecciones de transmisión sexual Damián Ángel Sánchez Torres.

La medida más eficaz, según defiende, es la vacuna, que desde 2007 es en España gratuita y sistemática para toda la población diana. Pero igual de importante es también lo que denomina "prevención secundaria", que consiste en detectar las lesiones antes de que se produzca un cáncer, mediante cribados como las citologías o 'autotests' como los que pretende implantar Cataluña. "Ahora está siendo desbancada la prueba clásica y se está generalizando otra que detecta el virus en el ADN, en lugar de ver la lesión producida por el virus", explica, comparándolo como las PCR que se hacían durante la pandemia para detectar la Covid.

Solo un 4% de vacunadas fuera de la población diana

En España, la frecuencia de la infección por VPH en mujeres es del 14,3%, pero el porcentaje se duplica, hasta el 29%, entre las jóvenes de 18 a 25 años. La tasa de vacunación es igualmente alta: de más del 80% entre la población diana con dos dosis (del 90% con una). El problema, sin embargo, es que la población diana son las niñas de 12 años, que es la edad en la que desde hace dos décadas se administran ambas dosis de la vacuna contra el papiloma.

De hecho, se estima que la tasa acumulada de vacunación en mujeres de 15 a 55 años durante el periodo 2007-2020 es de un 4%; siendo la tasa anual de apenas un 0,24%. Es decir, cada año solo se vacuna un 0,24% de la población de esa franja de edad. "La tasa de vacunación en mujeres adultas es muy baja, y eso supone un reto. Las pacientes deben conocer que esta vacuna existe y los beneficios de administrársela, tanto a mujeres como a hombres", insta el experto.

"Están vacunadas todas las generaciones de estos últimos 16 años, pero las anteriores no están inmunizadas de manera sistemática. Que no esté financiada no quiere decir que no esté recomendada para determinados grupos de riesgo", incide Sánchez Torres. El ginecólogo señala que hay numerosos estudios que demuestran el beneficio de la vacunación, incluso aunque solo sea de una dosis, también en adultas que ya hayan mantenido relaciones sexuales. "El máximo beneficio es en adolescentes porque todavía no han tenido sexo, pero hay investigaciones que indican que también reduce significativamente el riesgo entre adultas, por lo que es importante que conozcan de la existencia y el beneficio de la vacuna", añade.

Actualmente, la Seguridad Social cubre la vacunación del papiloma para niñas y niños de 12 años y para adolescentes no vacunadas de los 15 a los 18 años. Pero también se pone a disposición de personas con determinadas condiciones y situaciones de riesgo, como la infección por VIH hasta los 26 años; para aquellos hombres de hasta 26 años que mantienen relaciones sexuales con otros hombres; para personas en situación de prostitución, hasta los 26 años; mujeres con lesiones en el útero a cualquier edad; mujeres con trasplante de órgano hasta los 26 años; y personas con inmunosupresión, independientemente de la edad.

"El papiloma no entiende de género ni de edad"

Además, España extendió en 2022 la recomendación de vacunación también a los varones de 12 años. Desde entonces, la sanidad pública financia el tratamiento, y las comunidades autónomas lo han ido aplicando en sus calendarios a lo largo de los últimos dos años.

"Es clave lanzar el mensaje de que el virus del papiloma humano no entiende de género ni de edad. Afecta tanto a hombres como mujeres, y en todo tipo de relaciones sexuales. Además, los hombres, a parte de sufrir las consecuencias, si no los vacunamos, son también transmisores de la infección. Ellos también tienen derecho a beneficiarse de las ventadas de reducir a nivel sociedad la carga por el virus del papiloma humano, y tenemos la suerte de ser uno de los países que ya incluye la vacunación independientemente del género", concluye el ginecólogo.