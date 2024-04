Francia alerta de la detección de salmonela en productos de pollo procedentes de España

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF) ha informado recientemente de la detección de Salmonella enterica serotipo Infantis en productos de pollo procedentes de España.

La bacteria es el agente patógeno causante de la temida salmonelosis, una infección que afecta principalmente al tracto digestivo y que en algunos casos puede tener serias consecuencias para la salud de las personas.

Productos ya retirados

La detección de la bacteria fue el resultado de los controles que hace la propia empresa productora; esta lo comunicó a las autoridades francesas y estas, a su vez, trasladaron la información a la RASFF.

Los productos afectados, que se vendían en numerosos supermercados de Francia y de España como Carrefour o Monoprix, ya han sido retirados. Hay que tener en cuenta que el nivel de riesgo de esta alerta es "grave", teniendo en cuenta la severidad de los cuadros que puede producir la Salmonella infantis y la resistencia a los antibióticos que puede mostrar este microorganismo.

La RASFF permite la emisión de avisos cuando se detectan contaminaciones alimentarias u otros peligros en diversos productos. Cuando esto sucede, las autoridades actúan y retiran el alimento cuando estos son detectados en los diferentes niveles de la cadena de distribución.

Salmonelosis: Qué es, causas y síntomas

La infección por Salmonella se produce tras la ingesta de productos contaminados y los principales alimentos implicados son aquellos procedentes de aves de corral, como el huevo, aunque los productos cárnicos también pueden suponer un peligro si no están bien cocinados.

Suele manifestarse principalmente con vómitos, diarrea o náuseas, síntomas que se acompañan de calambres abdominales. La fiebre suele ser otro de los signos del cuadro sintomático de esta infección. Y, en ocasiones, las diarreas pueden ser sanguinolentas.

Por lo general, los principales síntomas duran de dos a siete días. Las diarreas pueden prolongarse hasta dos semanas y provocar que el intestino del infectado no vuelva a la normalidad, incluso, hasta que no pasen unos meses. No obstante, algunas variedades de la bacteria salmonela provocan fiebre tifoidea, una enfermedad que puede ser mortal y que es más frecuente en los países en desarrollo.

Referencias

