La salmonelosis es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes entre la población, y la principal fuente de infección para el hombre es el consumo de agua o alimentos contaminados. Son las bacterias del género Salmonella las que causan esta afección y aunque la mayoría de los pacientes cursan con síntomas leves, puede derivar en complicaciones más graves de salud como la deshidratación, capaz de poner en peligro la vida de niños y ancianos, especialmente.

“La salmonela generalmente vive en los intestinos de animales y humanos y se libera mediante las heces”, por lo que “los humanos se infectan con mayor frecuencia mediante el agua o alimentos contaminados”, explican los especialistas de Mayo Clinic. Esto se intensifica durante el verano, pues las altas temperaturas favorecen el desarrollo de microorganismos y, además, en esta época del año resulta más complicado conservar los alimentos a la temperatura adecuada cuando se ingieren fuera de casa. No obstante, sufrir una intoxicación alimentaria no debe ser motivo de preocupación únicamente en verano, pues hay ciertos aspectos que favorecen la proliferación de microorganismos, más allá del tiempo.

¿Cómo de frecuente es la salmonelosis en España?

“La salmonelosis es la segunda zoonosis de transmisión alimentaria más notificada en humanos después de la campilobacteriosis y la primera causa de brotes alimentarios en la UE y en países no pertenecientes a la UE”, aseguran desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Desde esta misma institución, informan sobre las causas más frecuentes por las que se produce la enfermedad, así como las medidas de prevención que los consumidores podemos aplicar.

La higiene, fundamental contra la salmonela

Lavado de manos : antes de manipular cualquier alimento es fundamental haber hecho un correcto lavado de manos con agua y jabón. No en vano, es todavía más importante cuando hemos tocado previamente materiales sucios o contaminados (pañales, animales…) o inmediatamente después de usar el cuarto de baño.

: antes de manipular cualquier alimento es fundamental haber hecho un correcto lavado de manos con agua y jabón. No en vano, es todavía más importante cuando hemos tocado previamente materiales sucios o contaminados (pañales, animales…) o inmediatamente después de usar el cuarto de baño. Superficies limpias : encimeras y utensilios de cocina deben quedar limpios después de entrar en contacto con carnes, pescados, huevos, frutas y vegetales no lavados o cualquier otro alimento crudo.

: encimeras y utensilios de cocina deben quedar limpios después de entrar en contacto con carnes, pescados, huevos, frutas y vegetales no lavados o cualquier otro alimento crudo. Importancia de la conservación de alimentos: en la nevera, deben estar separados los alimentos crudos de los cocinados, y estos últimos deben almacenarse en recipientes de materiales adecuados y cerrados.

Imagen de la bacteria de la salmonella. Wikipedia

Medidas de prevención a la hora de cocinar

Cocinar los alimentos de origen animal : según la AESAN es la medida más efectiva para acabar con la bacteria, debiendo cocinarse como mínimo a 70 °C durante 2 minutos, de manera que se alcance esa temperatura en todo el producto de forma homogénea. En lo que respecta a alimentos envasados, hay que fijarse en el etiquetado y si se indica que el producto se debe cocinar antes de ser consumido, no deberá emplearse para su consumo crudo.

: según la AESAN es la medida más efectiva para acabar con la bacteria, debiendo cocinarse como mínimo a 70 °C durante 2 minutos, de manera que se alcance esa temperatura en todo el producto de forma homogénea. En lo que respecta a alimentos envasados, hay que fijarse en el etiquetado y si se indica que el producto se debe cocinar antes de ser consumido, no deberá emplearse para su consumo crudo. Cuidado al descongelar: es importante no descongelar los alimentos a temperatura ambiente y hacerlo progresivamente a temperatura baja, dentro del frigorífico, sobre todo, en entornos más calurosos.

¿Cómo manipular los huevos para evitar salmonela?

Los huevos son uno de los alimentos más habituales en la transmisión de la salmonelosis, así que en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición hacen especial hincapié en la forma de manipularlos. “No se deben lavar los huevos. El lavado puede ayudar a la transferencia de la salmonela del exterior de la cáscara al interior del huevo”, explican. Además, añaden que en caso de elaborar alimentos con huevo crudo hay que:

Extremar las medidas de higiene.

Cascar los huevos en un recipiente distinto del que se va a utilizar para la preparación, para evitar la contaminación cruzada.

Preparar el plato con la menor antelación posible a ser consumido y mantenerlo refrigerado en todo momento, desechando lo que no se consuma en el día.

Si se elaboran alimentos como huevos fritos o tortillas poco cuajadas, se deben consumir inmediatamente tras su elaboración.

Síntomas y tratamiento de la salmonelosis

Los síntomas de la salmonelosis se asemejan a los de una gastroenteritis. Pixabay

Si no has seguido alguna de estas pautas o si, aun siguiéndolas, has tenido la mala suerte de contraer salmonelosis, no te alarmes. En la mayoría de los casos los síntomas de la enfermedad pasan por fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos o cefalea y “aparecen entre 6 y 72 horas (generalmente de 12 a 36 horas) después de la ingesta de alimentos contaminados con salmonela, y la enfermedad dura entre 2 y 7 días”, tal y como indica la AESAN. Eso sí, ante la más mínima complicación, no dudes en acudir al médico para evitar que la enfermedad derive en algo grave.

En cuanto al tratamiento, conviene insistir en la recuperación de líquidos y revertir el estado de deshidratación provocado por la diarrea y los vómitos, a través del agua o sueros específicos. Asimismo, el médico puede recetar antibióticos y antidiarreicos al paciente en función de su estado y la alimentación debe ser la de cualquier otra gastroenteritis: una dieta blanda con alimentos cocinados con poca sal y a temperatura media, evitando el picante, las especias y los excesos.

