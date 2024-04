Movistar vuelve a subir tarifas en mayo: estos son los paquetes de televisión afectados

Movistar Plus+

Movistar, marca principal de Telefónica para sus productos de telefonía, internet y televisión en España e Hispanoamérica, subirá tarifas en este mes de mayo, aunque no lo hará en esta ocasión de forma generalizada y solo afectará a parte de su oferta deportiva en Movistar Plus+, su plataforma de televisión de pago.

La compañía española comenzó a avisar hace unas semanas a los abonados afectados que desde el próximo día 13 los paquetes Motor y Deporte Total se incrementaban de precio cinco euros. Por tanto, únicamente los clientes que disfruten de esos paquetes sufrirán un aumento en su factura mensual.

"En Movistar, nuestra prioridad es mantener el nivel de calidad de nuestros servicios, invirtiendo para asegurar la mejor experiencia de conectividad del mercado y una oferta de contenidos de primera, a pesar del incremento de costes del sector. Por este motivo, el próximo 13 de mayo de 2024 actualizamos los precios", ha señalado la operadora en la comunicación dirigida a los afectados.

De esta forma, el paquete Deportes Total, que incluye todos los contenidos deportivos -NBA, Liga Endesa, F1, MotoGP, golf, tenis...- a excepción del fútbol, pasará a costar 24 euros al mes en lugar de 19.

Por su parte, por el paquete Motor -F1, MotoGP y los canales Caza y Pesca y Garage TV- habrá que desembolsar hasta un 50% más, ya que pasará a tener un precio de 15 euros en vez de diez.

Al tratarse de un cambio en las condiciones de contrato de los abonados, aquellos que lo deseen pueden darse de baja sin penalización de los mencionados paquetes.

En cuanto al resto de paquetes, Movistar Plus+ no ha comunicado ninguna modificación más. Así, Ficción Total, Ficción Total con Netflix, Champions o Fútbol Total seguirán costando lo mismo para sus abonados.

Incremento generalizado en 2023

Con esta decisión, Movistar vuelve a subir precios en Movistar Plus+ en este 2024, ya que en el arranque del año la operadora aumentó en un euro el coste del paquete básico para sus clientes, que pasó de los 11 a los 12 euros al mes.

Un año antes, en enero de 2023, todos sus packs de televisión se encarecieron entre uno y dos euros mensuales.

Movistar explicó en ese momento que, pese al esfuerzo realizado por la compañía para contener la inflación, para preservar la calidad del servicio se veían obligados a "incrementar los precios de algunas de nuestras tarifas, si bien en general por debajo del alza del índice de Precios de Consumo (IPC) para el cliente".

Tras esa subida, Movistar decidió poco después renovar la oferta de Movistar Plus+, ofreciendo a sus abonados estrenos de cine, series, documentales, dibujos animados, música y hasta un partido de fútbol de Liga y otro de la Champions cada jornada con el paquete básico. También permitió contratar Movistar Plus+ a otros usuarios que no fueses clientes de Movistar a un precio de 14 euros al mes.

