Pillan a Marta Riesco y Cristian Suescun besándose apasionadamente en una discoteca de Madrid

Hace un año que Marta Riesco tomó la decisión de ponerle punto y final a su relación con Antonio David Flores y tomarse un descanso profesional. La que fuera colaboradora de diferentes programas de Telecinco está centrada en ella misma y parece que abierta a conocer gente nueva, pues ha sido vista con Cristian Suescun besándose en una discoteca de Madrid.

El hermano de Sofía Suescun y la periodista disfrutaron de la noche madrileña junto a un grupo de amigos y no dudaron en esconder su pasión. Tanto es así que varios de los presentes en el local nocturno grabaron cómo la pareja bailaba al ritmo de la música y acompañaban sus movimientos fundidos en un apasionado beso.

Este vídeo ha sido difundido en las redes sociales por La Cuernis, la popular cuenta que recoge todas las novedades del mundo de las celebrities en España.

"¿Os imaginabais esta dupla? No me lo vi venir", ha comentado en relación con las imágenes. Este vídeo ha impactado a cientos de seguidores de la cuenta, que no han dudado en expresar su sorpresa en el apartado de los comentarios.

Quien también ha querido hablar sobre el tema ha sido la propia Marta Riesco. "Me lo pasé muy muy bien, no hace falta que me envíes más videos. Lo he visto, y eso, que me lo pasé superbién", apuntó en sus historias de Instagram.

"Siento mucho desrromantizar este momento, pero ha sido fruto del buenrrollismo de la noche, solo eso", ha asegurado Riesco. Unas palabras que zanjarían que entre ella y el hijo de Maite Galdeano haya algo más allá de lo que ocurrió durante la fiesta.