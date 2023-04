Marta Riesco anuncia su ruptura con Antonio David: "Rocío Flores, ya has conseguido lo que querías"

Marta Riesco no pasa por su mejor momento, ni profesional ni personal. Y es que la periodista, tras ser despedida de Mediaset y ser uno de los rostros vetados por el grupo de comunicación, acaba de anunciar su ruptura con Antonio David.

"Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche", ha comunicado este jueves en sus stories de Instagram, en los cuales, además, ha señalado a la hija del ex guardia civil: "Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías".

"Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que me quiere", ha añadido. "Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida".

'Stories' de Marta Riesco. INSTAGRAM

Tras el anuncio de su noviazgo a finales de 2021, después de que Antonio David rompiera con Olga Moreno, muchos son los altibajos que ha vivido la relación, aunque siempre se han mantenido unidos. Desde todos los rumores que surgían hasta las distintas intervenciones en los programas, pasando por la opinión que Rocío Flores tenía sobre esta relación entre su padre y su amiga.

Aun así, la influencer y la periodista pudieron llegar a un acercamiento y se las ha visto compartiendo momentos juntas en cumpleaños y más eventos, así como en algunas conexiones en directo en televisión. Pero parece que esto ha cambiado.

A nivel profesional, tras su encontronazo con Sálvame, en febrero Riesco fue de nuevo apartada de su labor frente a las cámaras y relegada a hacer trabajos de oficina como parte de Unicorn Content, productora de Ana Rosa Quintana en la que lleva desde 2017. Aun así, en ese mal momento, Antonio David le mostró su apoyo públicamente.

Apenas unas semanas después, el nombre de la reportera se incluyó en la lista de los 13 personajes famosos vetados que la nueva dirección de la cadena elaboró, por lo que no se podría mostrar imágenes ni hablar de ella.

A finales de marzo, la periodista volvió a vivir un varapalo profesional aún mayor, pues Mediaset le confirmó su "despido disciplinario". "No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que va a ser impugnado ante el Juzgado", escribió ella.

Pero ahora, a esta mala etapa profesional se une su ruptura con Antonio David, que hasta ahora había sido uno de sus grandes apoyos en sus múltiples rifirrafes con Sálvame y La Fábrica de la Tele.