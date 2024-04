Rocío Carrasco celebra 47 años ilusionada con su boda y con nueva faceta: "No soy una famosa que se sube al carro de la publicidad"

A lo largo de sus 47 años, Rocío Carrasco Mohedano ha hecho y sido muchas cosas. Lo primero, hija de una estrella de la canción mundial, como es Rocío Jurado, un hecho biológico inamovible que la condujo a otros lugares, aunque nunca a la canción.

Haciendo historia, conviene recordar que Rocío probó hace años la televisión con notable suerte, de la mano de su segunda madre y mentora María Teresa Campos. Recientemente, ha hecho un dulce papel en el talent show Bake Off, donde quedó finalista a base de hornear y hornear tartas para su propio marido, Fidel Albiac, en su casa.

El día 29 de abril, lunes en que cumple las 47 primaveras, Rocío Carrasco se presenta ante la prensa elegantemente vestida de rosa y con una cara reluciente para hablar de una nueva faceta. Dice estar muy contenta con el resultado y con su propia vida en la actualidad. Y matiza algo fundamental para entender este nuevo episodio: "No soy una famosa que se ha subido al carro de la publicidad y de las cremas. He querido hacer esto para decir que no trataba de eso, sino de una necesidad".

Rocío cumple el 29 de abril 47 años. SERGIO GARCÍA CARRASCO

Un abultado equipo de prensa y de relaciones públicas ha organizado un acto en un elegante club de Madrid para que la hija de Rocío Jurado cuente su propia experiencia, que ha derivado en un producto dermatológico que lleva sus iniciales y su imagen RC-Skincare. Se podría decir que ha sido conejillo de Indias de sí misma. Ella lo asegura sin titubeos: "No soy de quienes publicitan una crema y usan otra distinta".

Esta gama, que incluye cinco productos con fórmulas eficaces, de alta tolerancia y para pieles maduras, nace de los problemas que Rocío ha tenido siempre con su piel, muy sensible y sometida a numerosas alteraciones. "Soy una persona que no he podido usar durante toda mi vida ni cremas hidratantes, ni antiaging, ni nada… tengo una piel muy sensible que se irrita enseguida. Me maquillo, y a las dos horas me tengo que desmaquillar, porque si no, tengo la cara en carne viva".

En el verano de 2022, su rostro estaba más castigado que nunca por los efectos del maquillaje televisivo, por el estrés y por sus características físicas, que rechazaban todo lo que usaba, dejando su piel enrojecida y llena de irregularidades.

Rocío, ante la firma de su producto estético. SERGIO GARCÍA CARRASCO

Un amigo personal, Baldomero, la llamó en aquellos días para contarle que cambiaba de laboratorio a uno de principios activos, lo que a Rocío le pareció oportuno para pedirle a su amigo que tratara de sacar algo para su propio caso. "Yo le dije, a ver si damos de una vez con algo que me vaya bien. Él aceptó, por probar, no vamos a perder nada, me respondió. Y Baldo vino a casa y nos propuso (en sus negocios y compromisos siempre está su marido, Fidel Albiac, de manera que ella suele hablar en plural) varios principios activos, y se encargó de hacer la fórmula".

Su amigo puso sobre la mesa el alerce, el árbol del mundo, de 5.400 años que está en Chile, llamado El gran abuelo, más antiguo incluso que la sequoya de California Matusalén. "Si el árbol tiene esa edad, algo bueno tiene que tener. Me fascinó su historia del árbol. Yo había probado de todo así que dije, pues esto también".

Rocío pone mucho énfasis en resaltar que esta gama que lleva sus iniciales es completamente natural, no contiene ninguna experimentación con animales, algo a lo que ella es contraria. "Probé la crema durante una semana, me hice fotos (que quien esto redacta ha visto y dan fe de su excelente evolución), y ya al terminar la semana vi que había algún efecto".

Rocío Carrasco, hablando con '20minutos'. SERGIO GARGÍA CARRASCO

Pero, advierte, "los tratamientos no son Lourdes ni Fátima, tienen que ser prolongados en el tiempo, hay que ser pacientes". Cuando la primera crema empezó a dar sus frutos, Rocío "pidió" más, hasta completar la serie: contorno de ojos, sérum, gel hidratante, crema hidratante y espuma.

La fecha de presentación no ha sido casual: "Pensé que por qué no, hoy cumplo años y era un buen momento, una coincidencia, para hablar del nacimiento de esta línea".

Rocío Carrasco ha anunciado su boda religiosa con Fidel Albiac, el hombre con el que lleva 25 años y 8 casados por lo civil, y que por supuesto, la ha acompañado en esta presentación, discreto y atento en la última fila. "Será este año, pero no tenemos fecha concreta, pero sí, estoy contenta y espero llegar con buena cara a ella" (se ríe).

Carrasco que ha tenido momentos de mucha tensión, inquietud, denuncia y distanciamientos familiares, asegura llegar a este momento de su existencia tranquila. Le gusta experimentar cosas nuevas, como ha sido el programa de cocina y "poder seguir creciendo".