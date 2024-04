Rocío Carrasco se sincera con Pilar Vidal: "No tengo nada de lo que arrepentirme, pues no he ocasionado mal a nadie"

Rocío Carrasco ha sido la última invitada de Drama Queen, pódcast de Pilar Vidal para ABC en el que se han sentado la 'flor y nata' del mundo del corazón y el periodismo. Y, en el caso de la hija de la Jurado, han salido a relucir todo tipo de temas, incluso su recientemente anunciada boda por la iglesia con Fidel Albiac.

"Me casé por lo civil y siempre dije que quería hacerlo por la iglesia. En su día, dijimos que cuando hiciéramos 25 años juntos nos gustaría llevarlo a cabo", declara.

Tampoco faltó su docuserie de Telecinco, sobre la cual le preguntó Pilar Vidal. "No fui consciente de todo hasta la finalización. Hasta que todo terminó y pasaron incluso dos semanas, no fue inmediatamente", asegura la hija de 'La Más Grande'.

"Luego ya me fui dando cuenta paulatinamente de lo que había significado la historia", comenta la exparticipante de Bake Off, pues sostiene que, al no tener redes sociales, no se enteraba de todo lo que estaba pasando más allá de lo que le contaban.

Rocío Carrasco sostiene también que se encuentra muy feliz y, a la pregunta de si se arrepiente de algo en su vida, contesta con un rotundo "no". "Cambiaría algunas cosas, como todo el mundo. Cualquier ser humano le preguntas y por lo menos te dice cinco o seis cosas", opina.

"Lo que quiero decir es que no tengo de qué arrepentirme, en tanto en cuanto yo haya ocasionado mal a alguien, que creo que es lo más importante de lo que arrepentirse", defiende la televisiva. "¿De decisiones tomadas en mi vida? Me arrepiento de mil y una".

"Soy feliz y soy afortunada. Creo que sería muy injusto quejarme. Yo me considero afortunada. Pese a todo y con todo. Soy una mujer afortunada", añade.