Rocío Carrasco anuncia su boda religiosa con Fidel Albiac en una exclusiva: "Es todo para mí"

"Nos casamos por la iglesia este año". Así anuncia Rocío Carrasco su boda religiosa con Fidel Albica en exclusiva en la revista Lecturas, que este miércoles le dedica su portada a la hija de Rocío Jurado.

Dentro, una entrevista íntima a la concursante de Bake Off, una de las revelaciones de la temporada que emite La 1 de TVE. "Fidel y yo queremos compartir con nuestra gente todos estos años que llevamos juntos con una gran fiesta", asegura.

"Siempre dijimos que cuando hiciéramos 25 años nos gustaría dar el paso de casarnos por la Iglesia", explica Carrasco.

Sobre sus 25 años de amor, asegura: "¡Y los que quedan! Nos haría mucha ilusión celebrar las bodas de plata casándonos por la Iglesia, igual que en su día nos casamos por lo civil en una celebración de gratitud para todos los que habían estado con nosotros todo el tiempo".

En cuanto a la celebración, hay aún dudas: "No lo sé aún. Podría ser en la línea de nuestra primera boda. Queremos compartir con nuestra gente todos estos años que llevamos juntos con una gran fiesta. Pueden decir que no llevamos 25 años casados [llevan 25 años juntos aunque no se casaron hasta 2016], llevo 25 años, 365 días al año, todas las horas y todos los días de la semana, que es más que muchos matrimonios! La primera vez que lo vi dije: 'no sé cómo ni cuándo, pero es mío'".

En lo que no tiene dudas Rocío es en que Fidel es el amor de su vida: "Sí. Físicamente, qué duda iba más allá y no lo conocía. Sentí que había algo, una conexión que se va fortaleciendo según vas conociendo a la persona. Es muy importante ese pellizco. El corazón me dio un vuelco literal. Pasa muy pocas veces en la vida, a mí solo una vez". Y sentencia: "Fidel es todo para mí. Siempre ha estado, además de una forma altruista".

Además, Rocío y Fidel preparan una serie sobre Pedro Carrasco y rocío Jurado: "Vamos a contar la verdad, la realidad de sus vidas. Vais a descubrir muchas cosas, ellos no las contaron", revela la hija de 'la más grande'.