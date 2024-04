Cristina Boscá, presentadora de 'Los vecinos de la casa de al lado': "Soy natural y transparente, aunque eso provoque caos"

Cristina Boscá (Valencia, 1982), se pondrá al frente de Los vecinos de la casa de al lado desde este lunes. Así, afrontará su primera experiencia como presentadora de un formato de telerrealidad en este concurso que se emitirá en Mitele Plus.

Es la actual directora y copresentadora de Anda Ya, el morning show radiofónico de LOS40, estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Politécnica de Valencia y también es DJ.

En televisión ha conducido Los 40 Music Awards y ha sido colaboradora de espacios como Dani & Flo y el reality show Secret Story.

¿Cómo fue esa llamada en la que le propusieron presentar Los vecinos de la casa de al lado?Me preguntaron si estaría interesada, y yo dije "¿quién no?". Me parece que por fin ha llegado algo que quería, que llevo mucho tiempo queriendo presentar, algo en lo que no sea copresentadora, porque llevo muchos años de profesión y siempre soy la copresentadora. Y en este caso podía tener el rol de presentadora y me hace mucha, mucha, mucha ilusión.

Ahora toda la responsabilidad es suya, pero es de las que tiran al ruedo...Me tiro, me tiro. De hecho necesitaba esto. Hasta que entré en Anda Ya yo tenía mi franja horaria en los 40 y estaba sola. He presentado conciertos y eventos, pero un formato tan goloso como un reality me parece increíble.

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención al cambiar de la radio a la tele?Pues mira, uno de los cambios, que es brutal y lo más llamativo, es la cantidad de gente que hay detrás en la tele. Aquí siento que soy una piececita chiquitita y que aún así tengo mucho que aportar y debo aportar mucho. Pero siento que me están arropando y que el equipo trabaja muy bien. Son increíbles.

¿Qué pegas tiene ese cambio?Una de las cosas que más molesta, entre comillas, es todo el tema de la imagen, el vestuario, el maquillaje, peluquería... es bonito pero al mismo tiempo es engorroso. Lo que más tengo que trabajar, por ejemplo, son las posturas, porque yo estoy acostumbrada a estar hasta maquillándome mientras hablo en la radio, saco el rímel y estoy hablando y aquí hay que estar pendiente de si te favorece la cámara y cosas que yo en realidad no las tengo tan trabajadas. Y quizá eso es lo más, lo más difícil, aparte de lo del sonido.

¿El sonido?Me llama mucho la atención en la tele que es que el sonido está muy bajito. En la radio estamos todos medio sordos, sobre todo los que además pinchamos. A mí me gusta el volumen en los cascos muy altos, para controlar todo el audio. Y cuando estuve en la tele con Dani y Flo o en Secret Story yo decía "es que no se oye" (risas).

Cuando no oigo es como que no veo, no lo vivo. Así que desde que supe que iba a empezar en Los vecinos de la casa de al lado estoy bajando el sonido en la radio e incluso me quito uno de los auriculares, para que mi voz no me suene a poco al natural. Mi técnica está funcionando.

¿A quién de la tele le gustaría parecerse o a quién tiene por referente?A muchísimos. Sandra Barneda me flipa, me parece brillante, como Jesús Vázquez. En formato de concurso me encanta Roberto Leal… Mercedes Milá es una diosa. La admiro muchísimo y quizá es a la que más he visto, porque estuvo muchos años y la disfrutamos mucho. Carlos Sobera es un profesional magnífico, cómo lo domina, el ritmo que tiene...

¿Cuál es su personalidad y qué va a aportar usted a un formato así?Lo que todo el mundo destaca de mí y me he dado cuenta de que puede ser una de mis virtudes, que también a veces provoca caos, es que soy muy natural y muy transparente. Eso es lo que creo que puedo aportar, ese punto fresco, ingenuo muchas veces. Fluyo mucho y no soy muy encorsetada. Quiero demostrarlo aquí porque en la radio lo tengo clarísimo, pero en la tele por esas cosas que te he dicho de vestuario, maquillaje, peluquería, postura... Nunca he conseguido ser yo misma y quiero esta vez conseguirlo.

¿Cuánta mano tiene al decidir qué se pone o cómo se maquilla?Puedo vetar cosas y puedo opinar de las cosas que me gustan más, claro. Pero lógicamente, hay mucha gente implicada que opina también y son buenos profesionales. Una cosa es como a ti te gusta verte, que si por mi fuera ahora mismo iría en chándal, porque soy súper deportiva y otra lo que requieren las circunstancias y por eso tengo que dejarles que me ayuden en mi carrera.

¿Dónde está el equilibrio entre imponer los gustos propios y dejarse asesorar?Pues qué buena pregunta… ¿pasaría por cualquier aro?, no. Tienes que tener personalidad. Con los años de carrera que llevo ya sé lo que quiero y lo que no. En otras ocasiones me he metido en algún berenjenal y he pensado “aquí no he actuado o no he exigido lo que quería” y me he visto empujada a hacer algo que no me gustaba. Pero he aprendido de eso. Tienes que saber con qué te sientes cómoda.

Hay concursantes de La isla de las tentaciones. ¿Veía el programa, con qué flipaba más?No demasiado, he visto poquito porque bueno, por cosas del curro y la familia. Pero lo que más me flipa es que me río muchísimo. Siempre que he podido verlo digo “jolín tío, qué gusto, que me lo paso bien, que disfruto y que me entretengo”. Las hogueras me gustan muchísimo, las fiestas me encantan también.

¿Divertirse con el programa que presentas es la primera condición para presentarlo?No lo sé. Divertirse no lo sé... He aprendido con el tiempo que no tienes que divertirte tú. se tienen que divertir los demás. Si tú te lo pasas bien y estás a gusto, lo vas a transmitir y eso está bien, pero es muy importante no perder nunca de vista que diviertes a la gente. Si hiciese el programa en la radio que yo quisiera como directora, probablemente a la gente no le engancharía tanto porque yo tengo ansiedad por hacer cosas nuevas todo el rato. Y como profesional pues quieres innovar, quieres hacer cosas frescas y eso no lo quiere la gente. La gente necesita poner la radio y escuchar lo que lo que saben que van a escuchar y con secciones consolidadas. Siempre nos dicen que cuando tú ya te has aburrido de una sección, el oyente empieza a conocerla. Eso no hay que perderlo de vista, y en la tele entiendo que igual.

Acaban de anunciar el regreso de Gran Hermano de anónimos justo al cumplir 24 años, ¿se acuerda de dónde estaba como espectadora por aquel entonces?Por supuesto que me acuerdo. Fue un auténtico hito en la tele. Lo seguí pegada a la pantalla. Tenía como 17 años y lo viví intensamente. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? (risas).

¿Cómo va a hacer para seguir el reality y compatibilizarlo con Anda ya y su vida?Yo pretendo tener puesta la señal todo lo que pueda. Últimamente mi vida no es tan estresante, aunque sí que voy a dejar de lado algunas cosas. Anda ya está súper rodado y en el equipo todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y acabamos de sacar un datazo de EGM. Así que tengo la posibilidad de dedicarme a Los vecinos de la casa de al lado con mucho tiempo. Mis peques también cada vez son más mayores...