Qué pasa si como fruta después de comer: mitos y verdades

Sin duda, consumir fruta es un hábito saludable que nos ayuda a llevar a cabo una dieta equilibrada más fácilmente. Sin embargo, los beneficios de la fruta en nuestro organismo pueden variar en función del momento en el que la consumimos; existen muchos mitos y verdades alrededor de este concepto. En España, la fruta fresca más consumida es la naranja, seguida del plátano, la manzana y la sandía, todas ellas se cultivan en nuestro país, lo que las convierte en frutas de proximidad.

Esta tipología de frutas, además de generar un impacto positivo en nuestro organismo, lo hace en el medio ambiente al respetar el entorno, preservar el ciclo natural de los alimentos y generar menos desperdicios.

¿Cómo ayuda a nuestro cuerpo y a nuestra mente comer fruta?

Existen frutas para todos los gustos, con diferentes sabores y texturas. Además, la variabilidad de consumo se amplía al poder consumirla en diferentes formatos; cruda, en compota, a través de zumos o batidos, usada como un ingrediente para crear salsas y acompañamientos de platos principales, y una larga lista de posibilidades. La fruta es uno de los primeros alimentos que se introducen en la alimentación complementaria de los bebés, ya que son múltiples los beneficios que puede aportar al organismo.

Algunos de los componentes que presentan las frutas como la vitamina A, el calcio, el hierro y el ácido fólico ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades, especialmente durante la infancia. Además, consumir fruta desde edades tempranas nos ayuda a crear hábitos de vida saludables, tener una buena relación con la comida y prevenir enfermedades como la diabetes, la obesidad y diferentes trastornos de la conducta alimenticia.

Niña sonriente comiendo una sandía Freepik

Por otro lado, la fruta es un antioxidante natural que contiene mucha agua y nos ayuda a mantenernos hidratados. Supone un aporte significativo de fibra, lo que implica una mejor salud digestiva para los consumidores.

El momento perfecto para comer fruta

Culturalmente estamos acostumbrados a comer una pieza de fruta después de comer, a modo de postre. Lo cierto es que, introducir la fruta antes de comer es más recomendable en algunos casos, aunque la primera opción no deja de ser saludable.

Una de las principales ventajas de comer una pieza de fruta antes de la comida principal es que en este momento estamos más hambrientos por lo que la hará más deseable y nos ayudará si nuestro objetivo es incluir más cantidad de fruta en nuestra dieta.

Comer fruta en antes de las comidas también puede servir como una estrategia que nos ayuda a controlar el peso. Ya que una vez hayamos consumido la fruta escogida nos sentiremos más llenos, y evitaremos también comer algún dulce o postre menos saludable. Dejar la fruta para el final del almuerzo o la cena puede suponer dejar de consumirla porque nos sintamos llenos en ese momento. Si nuestro objetivo es saciarnos y comer menos cantidad de los platos principales, la fruta debe ir en primer lugar; aunque hay que resaltar que comer fruta implica un aporte vitamínico y nutricional muy positivo para el organismo independientemente del momento en el que se consuma.

Por otro lado, aunque el aporte calórico del alimento es el mismo, comer fruta justo después de comer puede ralentizar la digestión. Otros dos buenos momentos para introducir este grupo de alimentos en nuestra dieta, son el desayuno y la merienda, asegurándonos así consumir las piezas de fruta diarias recomendadas.

El plátano, la frambuesa o el aguacate, entre muchas otras frutas son ricas en aminoácidos y proteína vegetal. En el pasado, se consideraba que este tipo de proteína era limitante y por ello se aconsejaba complementar estos alimentos con otros cuyo contenido incluyese proteína animal. Las teorías actualizadas de nutrición han derrocado estas creencias, demostrando que no es necesario esta complementación, por ello muchos tipos de dietas vegetarianas y veganas, se consideran saludables y completas, aunque en cualquier caso deben estar supervisadas por un profesional.

Comer fruta alarga la vida

Según un estudio publicado en National Library of Medicine, las personas que consumen frutas y verduras regularmente viven más tiempo que aquellas que no incluyen este grupo de alimentos en su dieta.

La investigación se llevó a cabo entre el 1992 y al año 2000; y participaron 451.151 personas de 10 países europeos diferentes. El estudio determinó que las personas que comían frutas y verduras habitualmente padecían un riesgo más bajo de sufrir enfermedades cardiovasculares, y ciertos tipos de cáncer; por lo que su riesgo de mortalidad descendía. Por otro lado, se observó una asociación inversa para los participantes que consumían alcohol, eran fumadores u obesos.

Referencias

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura https://www.fao.org/3/cb2395es/online/src/html/bueno-para-ti.html

Fruit and vegetable consumption and mortality: European prospective investigation into cancer and nutrition (2013) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23599238/

