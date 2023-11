¿Por qué te apetece chocolate después de comer?

Una alimentación equilibrada no puede dejar de lado nuestros platos preferidos, esos caprichos que nos ayudan a sentirnos mejor y que todos somos conscientes de que no es sano comer siempre, pero que nada tiene de malo tomarlos de manera ocasional. Pocos son quienes se pueden resistir a un chocolate con churros, un desayuno tradicional de España, de hecho, el chocolate suele estar en esa categoría, en la de los caprichos que tomamos de vez en cuando.

Esta forma de tomar el chocolate es esporádica, pero en ocasiones nos encontramos a nosotros mismos deseando tomar un pedazo de este dulce después de comer o de cenar. Una sensación que no podemos achacar al hambre, pues se produce después de haber llenado el estómago, y que parece ser un poco más universal de lo que pensamos. ¿También eres de los que anhelan un dulce después de comer? Estos pueden ser los motivos.

¿Antojo de dulce después de comer? Los motivos por los que pasa

Por qué apetece chocolate después de comer. iStock

No es raro que a lo largo del día sintamos la necesidad de comer algo dulce, esta se produce cuando los niveles de glucosa en sangre son muy bajos, algo que también se conoce como hipoglucemia. El cerebro envía la señal de que hay que reponer glucosa y se genera una sensación hambre repentina. El azúcar es de fácil digestión y aporta la glucosa que el cerebro necesita, por lo que es lo que se nos antoja.

Los dulces pueden elevar rápidamente los niveles de glucosa, brindando una sensación de satisfacción y plenitud. Son precisamente esas sensaciones las que pueden hacer que nuestro deseo de dulce se centre en alimentos como el chocolate, que a menudo se asocia con sentimientos positivos: nos hace sentir bien cuando lo comemos. Generan endorfinas, que proporcionan sensación de felicidad.

Algunas sustancias, como el chocolate, activan la zona de recompensa del cerebro y estimulan el sistema nervioso central, creando una adicción, un hábito que tendemos a seguir repitiendo a no ser que rompamos la rutina. Es decir, que si habitualmente tomas un poco de chocolate tras la comida, el cuerpo te lo pedirá con el tiempo y no se sentirá satisfecho hasta que se haya cumplido con esta necesidad.

Sorprende que nos apetezca seguir comiendo incluso a pesar de haber terminado de comer hace escasos minutos, pero esto también tiene una explicación, que en este caso se asocia con la diferencia de sabores. Esto se conoce como saciedad sensorial específica, lo que hace que estemos demasiado llenos para continuar comiendo los sabores que tenemos sobre la mesa, pero todavía tengamos un hueco para el postre.

Por qué nos apetece chocolate después de comer. Getty Images/iStockphoto

En general, estos antojos se pueden suavizar tomando porciones cada vez más pequeñas de chocolate o sustituyéndolo por otros dulces más saludables, como la fruta. Eso sí, si la sensación se convierte en algo preocupante, siempre es buena idea consultar con un especialista en salud.

Beneficios y riesgos para la salud del chocolate

El chocolate suele despertar grandes críticas, pero no podemos olvidar que también tiene ciertos beneficios para nuestra salud, sobre todo cuando optamos por versiones naturales, cuanto más puro sea el cacao, mejor será, sobre todo, por sus características antioxidantes.

Algunos estudios han señalado sus beneficios a la hora de disminuir los niveles de colesterol, prevenir el deterioro cognitivo y reducir el riesgo de problemas cardiovasculares, aunque todavía queda mucho por confirmar para poder afirmarlo categóricamente.

Así, a pesar de sus beneficios, conviene tomarlo con moderación y de manera esporádica, porque también tiene efectos negativos. Puede producir un aumento de peso, sus altos niveles de azúcar afectan negativamente a la producción de caries, puede favorecer la aparición de migrañas e incluso se ha señalado la posibilidad de que produzca debilidad ósea.

Referencias

Allen, R. R., Carson, L. A., Kwik‐Uribe, C., Evans, E. M., & Erdman, J. W. (2008). Daily consumption of a dark chocolate containing flavanols and added sterol esters affects cardiovascular risk factors in a normotensive population with elevated cholesterol. Journal of Nutrition, 138(4), 725-731. https://doi.org/10.1093/jn/138.4.725

Chocolate/cocoa and Human Health: a review. (2013, 1 marzo). PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23462053/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.