Un estudio revela que desayunar chocolate puede ayudar a bajar de peso

Es posible que el chocolate con leche no sea el primer alimento en el que piense cuando decida ponerse a dieta con su reputación de tener un alto contenido de azúcar, grasas y calorías, pero comenzar el día con chocolate en realidad podría tener "beneficios inesperados" al ayudar al cuerpo a quemar grasa, según revela un estudio.

La investigación, publicada por la revista de la FASEB (Federation of American Societies for Experimental Biology), ha sido llevada a cabo por expertos del Brigham and Women's Hospital en Boston, Estados Unidos.

Durante dos semanas, dieron de comer 100 gramos de chocolate con leche a 19 mujeres posmenopáusicas una hora después de despertarse y una hora antes de irse a dormir.

Los resultados revelaron que la ingesta de chocolate no supuso ninguna diferencia en el peso de los participantes y de hecho, ayudó a hacerlas perder peso. Según el estudio, comer chocolate por la mañana en realidad puede ayudar a quemar grasa y reducir los niveles de glucosa en la sangre.

Esto posiblemente se deba a los flavonoides, sustancias químicas beneficiosas que se encuentran naturalmente en el cacao y que aumentan la oxidación de las grasas. Además, la ingesta de chocolate por la noche ayudó a regular los patrones de sueño y a alterar el metabolismo.

Durante el transcurso del ensayo, a los participantes se les permitió comer "cualquier otro alimento", incluidos los dulces, además de su dieta de chocolate con leche.

Frank A. J. L. Scheer, un neurocientífico con la división del sueño y los trastornos circadianos, dijo: "Tomar chocolate por la mañana o por la tarde / noche produce efectos diferenciales sobre el hambre y el apetito, la oxidación del sustrato, la glucosa en ayunas, la microbiota (composición y función), y ritmos de sueño y temperatura".

"Nuestros hallazgos muestran que no solo 'qué' sino también 'cuándo' comemos pueden afectar los mecanismos fisiológicos involucrados en la regulación del peso corporal", dijo Scheer.

"Los resultados muestran que las mujeres tenían menos hambre cuando comían chocolate y tenían menos deseo por los dulces que sin chocolate, especialmente cuando tomaban chocolate durante la tarde / noche", recoge el estudio.

"Además, los niveles diarios de cortisol eran más bajos al comer chocolate por la mañana que por la tarde / noche", concluye el estudio.