Víctor Cambra Director médico de Cambra Clinic y Cambra Clinic Nen, especializado en odontología digital y estética dental.

Según el último informe de Produlce, Asociación Española del Dulce, el cacao y el chocolate es el producto dulce más consumido en nuestro país. Su consumo siempre ha sido demonizado por nutricionistas y expertos de la salud debido a la alta cantidad de azúcares añadidos que cuentan las tabletas y derivados del chocolate que popularmente se consumen en tiendas y supermercados. Los mitos y creencias sobre este popular dulce están tan extendidas como su consumo.

Las leyendas urbanas sobre su componente afrodisíaco o la adicción que puede llegar a generar están tan establecidas entre la sociedad que en muchas ocasiones damos por ciertas afirmaciones que poco tienen que ver con la realidad, especialmente sobre sus beneficios y sus contras. Varios estudios desarrollados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) han reconocido que el consumo de cacao también puede tener múltiples provechos para la salud como la reducción de la tensión arterial en personas hipertensas e incluso del LDL, popularmente conocido como “el colesterol malo”.

Es fundamental que, especialmente en la infancia, haya un control sobre la cantidad y frecuencia que se consume chocolate y cualquier tipo de alimento que contenga una alta dosis de azúcares añadidos para evitar problemas dentales. Sin embargo, el cacao presenta un variado número de usos positivos para la salud dental.

1) Aparición de caries

Caries dentales Getty Images

Una de las creencias más extendidas sobre el chocolate es que estos son una de las principales fuentes de caries dental, un mito que resulta ser falso, puesto que la caries viene producida por el consumo excesivo de azúcares, pero no por el propio cacao.

Los alimentos con un alto nivel en sacarosa o lactosa son aquellos que producen caries con mayor frecuencia. Por ese motivo, no es el chocolate el causante de las caries, sino el azúcar y la leche añadida en la composición de alimentos que contienen cacao, como las tabletas de chocolate blanco y chocolate con leche. No obstante, el cacao no es un alimento con un alto nivel potencial cariógeno, tal y como apuntan desde el Observatorio del Cacao.

2) Múltiples beneficios del cacao en polvo

Cacao en polvo Getty Images/iStockphoto

El cacao en polvo, resultado de prensar los granos de cacao para despojarle de su grasa natural o manteca, contiene una serie de propiedades que le hace contar con varios beneficios para la salud. Entre ellos, se ha demostrado en varios estudios que el cacao en su versión más pura podría tener un efecto inhibidor de las caries.

Se ha evaluado científicamente el efecto preventivo de las pastas dentales que contienen teobromina, una sustancia estrechamente relacionada con la cafeína y que se encuentra en las semillas de cacao, y que comparte unas propiedades similares a las del flúor. Por el momento, los resultados preliminares son prometedores respecto a la remineralización de las lesiones cariosas, e incorporar este componente podría ser una opción para la prevención de la caries, especialmente para los más pequeños de la casa.

3) Chocolate negro, la mejor opción

Chocolate negro Getty Images/iStockphoto

Otra de las creencias populares acerca de este popular dulce es que el chocolate negro es menos perjudicial que el chocolate blanco o con leche, un mito que, en el caso de la salud bucodental, resulta ser cierta más allá de la cantidad de azúcares añadidos.

El chocolate negro, el más cercano al nivel de pureza del cacao, contiene una mayor cantidad de polifenol, un compuesto químico que favorece a la prevención dental. Este antioxidante natural ayuda a la reducción de bacterias bucales, y, por lo tanto, reduce severamente la posibilidad de padecer caries dental y otras enfermedades bucales como la halitosis o la aparición de placa. Del mismo modo que el cacao en polvo que mencionábamos, el chocolate negro también cuenta con una alta dosis de teobromina, motivo por el cual destaca la amargura frente al dulzor en las tabletas de chocolate negro. A pesar de ello, también se debe de tener un control y consumir este tipo de chocolate con moderación.

