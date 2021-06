Qué pasa si comes chocolate por la mañana o por la noche

Un nuevo estudio ha revelado que el momento en el que se come el chocolate (mañana, tarde/noche) puede influir y presentar diferencias en cuanto al equilibrio energético, afectando al peso corporal, debido a cambios en la ingesta energética, a la oxidación del sustrato, a la microbiota y a variables relacionadas con el ritmo circadiano.

El estudio, que ha sido dirigido por la catedrática de la Universidad de Murcia, Marta Garaulet, y el doctor Frank A.J.L. Scheer, del Brigham and Women's Hospital, siendo parte de la tesis doctoral de la investigadora Teresa Hernández-González, ha sacado conclusiones que relacionan los efectos del chocolate sobre el metabolismo según la hora a la que se consume.

La principal conclusión es que, a las mujeres posmenopáusicas (más de 65 años), comer chocolate por las mañanas les puede ayudar a quemar grasa y reducir los índices de glucemia.

Concretamente, este grupo de mujeres mayores de 65 años consumieron 100 gramos de chocolate por la mañana, por la tarde/noche o nada de chocolate durante 2 semanas.

Los resultados de este análisis muestran que 14 días de ingesta de chocolate no suponen un aumento de peso corporal, pero sí disminuye el hambre y el deseo por los dulces, reduciendo la ingesta de alimentos en 300 kcal, si el chocolate se tomó por la mañana, o 150 kcal, si se tomó por la tarde/noche. Sin embargo, estas cifras no compensaron las 542 kilocalorías ingeridas con el chocolate, por lo que el resultado de no engordar se debió a otros factores.

¿Cuándo es mejor comer el chocolate?

Los resultados muestran que al comer chocolate, las mujeres tenían menos hambre y menos deseo por los dulces que sin el chocolate, sobre todo, cuando se ingería por la tarde/noche. Además, los niveles diarios de cortisol eran más bajos al comer chocolate por la mañana que por la tarde/noche.

"Los niveles más bajos de cortisol se han relacionado con un menor apetito relacionado con el estrés, lo que puede explicar en parte la mejor compensación calórica de las mujeres cuando comen chocolate por la mañana", explican en el estudio.

Además, "la disminución del deseo por los dulces podría estar relacionada con la reducción de los antojos y la mejora de la satisfacción con la dieta", añaden. Sin embargo, todos estos factores antes mencionados no fueron suficientes para compensar por completo la energía extra derivada de la ingesta de chocolate.

Otro de los datos a tener en cuenta es que el consumo de chocolate por la mañana disminuye la glucosa en ayunas. Así, el chocolate podría mejorar la homeostasis de la glucosa al hacer más lenta la digestión y absorción de los carbohidratos. "De hecho, el cacao podría reducir la velocidad y el grado de digestión de macronutrientes", explica el estudio.

Por otro lado, en cuanto a la microbiota, ya en estudios anteriores se había demostrado que la ingesta de chocolate negro produce un aumento de bacterias beneficiosas potenciales y la inhibición de bacterias dañinas: "De manera similar, nuestros resultados con chocolate con leche en comparación con los que no lo son, mostraron una mayor abundancia de Actinobacteria y reducciones en la abundancia relativa de Firmicutes y más específicamente en el género Lachnospiraceae no clasificado".

Por último, "el consumo de chocolate durante la tarde / noche aumentó significativamente la producción de ácidos grasos (como acetato, propionato, isobutirato, isovaleronato y valeronato) en comparación con ningún chocolate".