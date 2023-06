El aviso de una nutricionista sobre los palitos de cangrejo del supermercado: 'La morralla de los pescados'

Los palitos de cangrejo, un alimento en forma de barrita popular en los supermercados de España, pueden llegar a ser bastante confusos en lo que a propiedades nutricionales se refiere, e incluso más de alguno puede llegar a pensar que en realidad es un pescado. Sin embargo, a decir verdad, es una pasta con una baja proporción de cangrejo y grandes cantidades de azúcares añadidos, grasas refinadas y almidones. De hecho, su característico color rojo o naranja responde al pimentón, un colorante alimentario conocido como ‘tartrazina’ (E-102) o carmín de cochinilla (E-120).

Si bien su origen se remonta a las cocinas asiáticas, su popularidad la alcanzó en occidente recién iniciado el sigo XXI. Además, lo que todavía muchos consumidores no saben a día de hoy es que su nombre original es 'surimi', que significa literalmente 'carne picada' y responde a un proceso que se utilizaba hace casi un milenio en la cocina japonesa. De ahí su elaboración, basada en el desmenuce de diferentes pescados con los que se hace una masa tras picarlo muy fino.

Lo cierto es que a menudo ocurre lo mismo con otros productos populares en las neveras de los supermercados, como es el caso de la gula, que imitan a las carísimas angulas o el salmón ahumado. En este último caso la crítica de los expertos en nutrición y dietética parte de que presentan grandes cantidades de sal, lo que puede provocar ciertas patologías cardiovasculares, como es el caso de la hipertensión.

En el caso de los palitos de merluza, es más de lo mismo, aunque con la diferencia de que se suele incluir en la dieta de los más pequeños de la casa, aunque pueden contener porcentajes de pescado inferiores al 50%. Asimismo, el resto está compuesto de harinas, sémolas, almidones y aceites poco aconsejables.

La opinión de una nutricionista acerca de los palitos de cangrejo

Para dar un paso más allá acerca de este alimento, la nutricionista Mónica Barreal, afirmó en un programa de televisión de RTVE que "están hecho con una pasta que es surimi, que no lleva cangrejo y sí la morralla de los pescados". A lo que añade, "lleva trozos de pescados, proteína de huevo, aceites vegetales como el de coco. Con todo ello eso se hace la pasta". Además, comenta que como no contiene muchas proteínas de pescado se le añaden proteínas vegetales. Finalmente, Barreal ha dejado una frase lapidaria que resume el producto: "Aquí no hay nada de salud".

Estos son los pescados que deberías evitar en la cocina

No todos los pescados del mercado son tan saludables como a priori pueden parecen y, en este caso, lo recomendable es evitar los más baratos por su escaso interés nutricional y gastronómico. Este es el caso, por ejemplo de la panga. El 90% de lo que llega a Europa procede del río Mekong, en el sudeste asiático, una de las aguas más contaminadas y con más presencia de plásticos del mundo.

Algo similar ocurre con la perca. Fue la OMS la que recomendó reducir el consumo de este pescado, que si bien tiene un contenido graso muy bajo, habita en el lago de Victoria en África. Tras los análisis realizados se detectaron la presencia de restos de sustancias nocivas para la salud, como es el caso de los pesticidas, así como de mercurio en sus filetes.

En el caso de la tilapia, desde hace años ha sido clasificado como peligroso por parte de todo tipo de asociaciones y organizaciones, como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que en 2010 aconsejó evitar el consumo de estos pescados, en especial en menores de tres años y embarazadas. La mala fama se originó a causa de un estudio del Journal of the American Dietetic Association que incluía la tilapia en una lista de más de 100 variantes de pescado que pueden aumentar los riesgos de cáncer y enfermedad de Alzheimer.